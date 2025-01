ଭୁବନେଶ୍ୱର : ପ୍ରଧ‌ାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ‌ୋଦୀ ଗୁରୁବାର ଓଡ଼ିଶାର ଭୁନେଶ୍ବରର ଜନତା ମଇଦାନଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ୧୮ତମ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ସମ୍ମିଳନୀ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍‌ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ଏହି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍‌ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

ଏହା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ଭାରତୀୟ ଐତିହ୍ୟର ପଦଚିହ୍ନ ଧାରଣ କରିଛି। ରାଜ୍ୟର ଧଉଳି ଶାନ୍ତିସ୍ତୁପ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲା ଯେ, ତରବାରୀ ଦ୍ବାରା ହୃଦୟ ଜୟ ଅବା ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ।

ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆରେ ଖଣ୍ଡା ଦ୍ୱାରା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଏକ ସମୟ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଶାନ୍ତିର ରାସ୍ତା ବାଛିଥିଲେ। ଆମର ଐତିହ୍ୟର ଏହି ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଯାହାର ପ୍ରେରଣା ସହିତ ଆଜି ଭାରତ ବିଶ୍ୱକୁ କହିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ବୁଦ୍ଧରେ ଅଛି।

18th Pravasi Bharatiya Divas | Pravasi Bharatiya Express, a special Tourist Train for the Indian diaspora flagged off by PM Modi in Bhubaneswar today



Photo credit: XP Division, MEA pic.twitter.com/ATiN1qqlSQ — ANI (@ANI) January 9, 2025

ଭାରତୀୟ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଠାକାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ଯେଉଁଠି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟଙ୍କ ହୃଦୟ ସବୁବେଳେ ଭାରତ ପାଇଁ ହିଁ ସ୍ପନ୍ଦିତ ‌ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।

#WATCH | 18th Pravasi Bharatiya Divas | PM Narendra Modi in Bhubaneswar today flagged off the inaugural journey of the Pravasi Bharatiya Express, a special Tourist Train for the Indian diaspora



Video source: Railways Minister Ashwini Vaishnaw/X pic.twitter.com/Z1p0DXF1vI — ANI (@ANI) January 9, 2025

ଗତ ୧୦ ବର୍ଷରେ ଭାରତ ଅସଂଖ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ରେଖାରୁ ଉପରକୁ ଆଣିଛି। ଭରତର ସଫଳତା ଆଜି ପୃଥିବୀ ଦେଖୁଛି।

#WATCH | Bhubaneswar, Odisha | At 18th Pravasi Bharatiya Pravasi Divas, PM Modi says, "In just a few days, the Mahakumbh will start in Prayagraj. The festival of Makar Sankranti, Magh Bihu are also coming up. There is a joyful atmosphere everywhere. For us, it was on this day in… pic.twitter.com/UpzkLa09ZQ — ANI (@ANI) January 9, 2025

କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମହାକୁମ୍ଭମେଳା ପ୍ରୟାଗରାଜରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ମାଘ ବିହୁର ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପରିବେଶ ଅଛି। ଆମ ପାଇଁ ଏହା ଥିଲା ୧୯୧୫ମସିହାରେ ଏହି ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବିଦେଶରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଭାରତକୁ ଫେରିଥିଲେ।

ସେତେବେଳେ ଏହି ଚମତ୍କାର ସମୟରେ ଭାରତରେ ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଉତ୍ସବର ଆତ୍ମାକୁ ଯୋଡିଥାଏ | ଅତିରିକ୍ତ କାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର, ଆମେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ପରେ ଏକାଠି ହୋଇଛୁ।

#WATCH | Bhubaneswar, Odisha | Addressing Indian diaspora at 18th Pravasi Bharatiya Divas, PM Modi says," I feel very happy when I meet you all. I never forget the love and blessings I have received from you all. Today, I also want to thank you all, because of you I get a chance… pic.twitter.com/t1iu315nDd — ANI (@ANI) January 9, 2025

ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରେ। ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥିବା ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ମୁଁ କେବେବି ଭୁଲି ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ତୁମେ ମୋର ମୁଣ୍ଡକୁ ଉଚ୍ଚା ରଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛ। ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ମୁଁ ଅନେକ ବିଶ୍ୱ ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଦେଶରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଡାଏସପୋରାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି।

#WATCH | 18th Pravasi Bharatiya Divas in Odisa | PM Modi says, "Friends, we give great importance to your convenience and comfort. Your safety and welfare are our top priority. We consider it our responsibility to help our diaspora during crisis situations, no matter where they… pic.twitter.com/8fAiWpg14K — ANI (@ANI) January 9, 2025

ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ଏବଂ ଆରାମକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଅଟେ। ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଆମର ଡାଏସପୋରାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ବ। ସେମାନେ କେଉଁଠାରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି। ଆଜି ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତିରେ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି।

#WATCH | Speaking at the 18th Pravasi Bharatiya Divas in Odisha, PM Modi says, "For many decades to come, India will remain a country with the world's most young and skilled population. India will fulfill the world's demand for skilled talent India has the potential to fulfill… pic.twitter.com/ZgnmgvIjdt — ANI (@ANI) January 9, 2025

ଆଗାମୀ ଅନେକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଯୁବ ଓ କୁଶଳୀ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶ ହୋଇ ରହିବ। କୁଶଳୀ ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।