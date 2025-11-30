ରାୟପୁର: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ରାୟପୁରର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଠାରେ ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ/ମହାନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ୬୦ତମ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ତିନି ଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀର ବିଷୟବସ୍ତୁ ‘ବିକଶିତ ଭାରତ: ସୁରକ୍ଷା ପରିଦୃଶ୍ୟ’। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ପେସାଦାର ମନୋଭାବ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି କରି ପୁଲିସ ପ୍ରତି ସାଧାରଣରେ ରହିଥିବା ଧାରଣା ବଦଳାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲାଗି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ ସହରାଞ୍ଚଳ ପୁଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରିବା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପୁଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା ଏବଂ ନୂତନ ଭାବରେ ପ୍ରଣୀତ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା, ଭାରତୀୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଧିନିୟମ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏସବୁ ଆଇନ ଉପନିବେଶବାଦୀ ଯୁଗର ଅପରାଧିକ ଆଇନକୁ ବଦଳାଇବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ପ୍ରଦେଶ ପୁଲିସ ଓ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଭିନବ ରଣନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜନଶୂନ୍ୟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜକୁ ସମନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ନ୍ୟାଟ୍ ଗ୍ରିଡ୍ ଅଧୀନରେ ସମନ୍ୱିତ ଡାଟାବେସ୍ର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତରେ ଫୋରେନସିକ୍ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଫୋରେନସିକ୍ ପ୍ରୟୋଗ ଫୌଜଦାରୀ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ।
ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ
ନିଷିଦ୍ଧ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକର ନିୟମିତ ତଦାରଖ ପାଇଁ ସୁଦୃଢ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦରୁ ମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିନବ ମଡେଲ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସେ ପୁନର୍ବାର ଦୋହରାଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୋର ଦେଇ କହିଥିଲେ, ନିଶା କାରବାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା, ଥଇଥାନ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀସ୍ତରୀୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିପାରୁଥିବ। ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଭିଜନ ୨୦୪୭କୁ ସାକାର କରିବା ଲାଗି ପୁଲିସିଂ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଡମ୍ୟାପ୍, ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ମୌଳବାଦ ବିରୋଧୀ ଧାରା, ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଉପଯୋଗ, ବିଦେଶରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ପଳାତକ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ରଣନୀତି ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଫରେନସିକ୍ କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ
ପ୍ରଭାବୀ ଢଙ୍ଗରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ସମନ୍ୱୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଦିତୱାର ସ୍ଥିତି ସମେତ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼, ବନ୍ୟା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲାଗି ସେ ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଏପରି ଘଟଣା ସମୟରେ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ଯୋଜନା, ବାସ୍ତବ-ସମୟ ସମନ୍ୱୟ, ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ, ଏକ ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିକଶିତ ଭାରତ ହେବାର ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସିଂ ଶୈଳୀକୁ ପୁନଃପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପୁଲିସ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଲିସ ପଦକ ପ୍ରଦାନ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ବ୍ୟୁରୋର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଲିସ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ ସହରାଞ୍ଚଳ ପୁଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ତିନୋଟି ସହରକୁ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଏହା ସହରାଞ୍ଚଳ ପୁଲିସିଂରେ ନବସୃଜନ ଏବଂ ଉନ୍ନତିକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସ୍ୱୀକୃତି। ସମ୍ମିଳନୀର କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା, ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ସଚିବ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ପୁଲିସ ଡିଜି, ଆଇଜି, ସିଏପିଏଫ୍ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପୁଲିସ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ସାରା ଦେଶରୁ ୭୦୦ରୁ ଅଧିକ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।