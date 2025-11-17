Modi on Bihar Results : ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ସଂପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ଆମକୁ (ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କୁ) ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣ ସରକାର କେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ତାହା ଆଗାମୀ ସମୟର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାମନାଥ ଗୋଏଙ୍କା ବକ୍ତୃତାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିହାର ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାଷଣ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ବିକାଶକୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିହାରର ଲୋକମାନେ RJDର ଜଙ୍ଗଲ ରାଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ବିହାରର ଐତିହାସିକ ଫଳାଫଳ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଭାଗିଦାରୀକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏଥର ପୁରୁଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମତଦାନ ହାର ନଅ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଥିଲା। ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମଧ୍ୟ ବିଜୟ। ବିହାର ଫଳାଫଳ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତର ଲୋକଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଦେଖାଇଛି। ଲୋକମାନେ ସେହି ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ସେହି ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିକାଶକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତି। ଏଠାରୁ, ମୁଁ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ବିହାରର ଫଳାଫଳ ଆମକୁ ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସରକାର ଚଲାଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଏହା ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଆଗାମୀ ସମୟର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ।"
