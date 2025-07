ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଂସଦରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ବିତର୍କ ଉପରେ ଭାଷଣ ଦେଇ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ସେନାର ସାହସିକତାକୁ ସଲାମ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ସେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ।

In Lok Sabha, Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, "This government always tries to escape the questions...They have no sense of accountability towards the citizens of the nation. The truth is that they have no place for the public in their heart. For them, everything is… pic.twitter.com/vGXziMjYsk — ANI (@ANI) July 29, 2025

ପ୍ରିୟଙ୍କା କହିଥିଲେ ଯେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଗୃହରେ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ନେଇ ମତାମତ ପ୍ରଦ‌ାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପହଲଗାମରେ ଆକ୍ରମଣ କିପରି ହେଲା, କାହିଁକି ହେଲା ତାହା କହି ନଥିଲେ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବି ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ରହିଛି।

Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, "Most of the people who are sitting in this House today have a security cover...But on that day in Pahalgam, 26 people were killed in front of their families. All those people who were present in Baisaran Valley on that day did not have any… pic.twitter.com/4icI2Rc82l — ANI (@ANI) July 29, 2025

ପ୍ରିୟଙ୍କା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଲୋକମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପହଲଗାମ ଯାଇଥିଲେ। ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟା ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କ'ଣ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ? ଏହା କ'ଣ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ? ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା କାନପୁରର ଶୁଭମ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ଲୋକମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପହଲଗାମ ଯାଇଥିଲେ।

"Why was not even one security personnel present there (Baisaran Valley, Pahalgam)?.. Is the safety and security of the citizens not the responsibility of the Prime Minister, Home Minister, and Defence Minister?...," says Congress MP Priyanka Gandhi Vadra. pic.twitter.com/CR6gkDSgPP — ANI (@ANI) July 29, 2025

ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ୟୁପିଏ ସରକାର ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଦେଶ ୨୦୨୦ ରୁ ୨୨ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୫ଟି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଦେଖିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ୪୧ ଜଣ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ସହିଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ୫୪ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଟିଆରଏଫର ହାତ ଅଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଟିଆରଏଫକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ୩ ବର୍ଷ ଲାଗିଲା। ୨୦୨୩ରେ ଟିଆରଏଫକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ, ତେବେ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଏତେ ସମୟ କାହିଁକି ଲାଗିଲା ବୋଲି ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।

ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷଣରେ ୟୁପିଏ ସରକାର ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ୨୬/୧୧ ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ, ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଜଣଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଧରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଦେଶର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଆମ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। ଏହି ଦେଶର ଭୂମି ପ୍ରତି ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ନାକ ତଳେ ସମଗ୍ର ମଣିପୁର ଜଳିଗଲା, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦଙ୍ଗା ହେଲା, ପହଲଗାମରେ ଏକ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା। ସେ ଏବେ ବି ସମାନ ପଦବୀରେ କାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।

ପ୍ରିୟଙ୍କା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ସେନା ମୁଖ୍ୟ, ଗୁପ୍ତଚର ମୁଖ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ କି? ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ କି? ଇସ୍ତଫା ଭୁଲିଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନେଇ ନଥିଲେ। ତୁମେ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷୟରେ କହିବି। ତୁମେ ୧୧ ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ଅଛ।

#WATCH | In Lok Sabha, Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, "... Yesterday, the Defence Minister spoke for an hour, during which he spoke about terrorism, protecting the country, and also gave a history lesson. But one thing was left out- How did this attack happen?..." pic.twitter.com/as9gAbNCjr — ANI (@ANI) July 29, 2025

ଗତକାଲି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଗୌରବ ଗୋଗୋଇ ଦାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ, ରାଜନାଥ ସିଂହ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ହସୁଥିଲେ। ଉରି-ପୁଲୱାମା ସମୟରେ ରାଜନାଥ ଜୀ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଆଜି ସେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସମୟରେ, ମଣିପୁର ଜଳୁଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ଦଙ୍ଗା ହେଲା, ପହଲଗାମ ହେଲା, ଏହି ଉଭୟ ଲୋକ କାହିଁକି ଏବେ ବି ନିଜ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି? ଦେଶକୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, "Union Home Minister spoke about my mother's tears today. I want to answer this. My mother's tears fell when terrorists killed my father. Today, when I talk about those 26 people (victims of the Pahalgam attack), it is because I understand… pic.twitter.com/ZPwbqgePTe — ANI (@ANI) July 29, 2025

କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ମୋ ମାଆଙ୍କ ଲୁହ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୋ ମାଆଙ୍କ ଲୁହ ବୋହିଥିଲା। ଆଜି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେହି ୨୬ ଜଣ ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣର ପୀଡିତଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୁଝିପାରୁଛି।

