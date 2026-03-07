ଚଣ୍ଡିଗଡ଼: ବିନା କୋଚିଂରେ ମିଳିଲା ସଫଳତା। ୟୁପିଏସସି ଭଳି ପରୀକ୍ଷାରେ ସହଜରେ ଉତ୍ତିର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଲାଇନମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ଝିଅ। କୋଚିଂ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନଥିବାରୁ ସେ ନିଜେ ପାଠପଢ଼ି ପାସ୍ କରିବାକୁ ମନସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ଦେଇଛି। ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ବଳେ ବଳେ ଆସେ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଜାବ ରାଜପୁରାର ୨୨ ବର୍ଷୀୟା ରସନୀତ କୌର।
ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ ମିଳିଲା ସଫଳତା
ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ ୟୁପିଏସ୍ସି ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ରାଙ୍କ୍ ୫୧ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ରସନୀତ। ସେ ପଞ୍ଜାବ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ଜଣେ ଲାଇନମ୍ୟାନ୍ ଜସବିନ୍ଦର ସିଂହଙ୍କ ଝିଅ। ରସନୀତ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଘରୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ, ସ୍ୱୟଂ-ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସଫଳତା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଓ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଆଣି ଦେଇଛି। ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଅନେକ ଯୁବବର୍ଗ ଏବଂ ୟୁପିଏସ୍ସି ଆଶାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛି। ରସନୀତଙ୍କ ସଫଳତା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ଠିକ ପାଠପଢ଼ା ଓ ଡିଜିଟାଲ୍ ସମ୍ବଳର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଜଣେ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ କଠିନ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବେ।
ୟୁପିଏସ୍ସି ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ୫୧ ନମ୍ବର ରାଙ୍କ ହାସଲ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
