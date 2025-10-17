ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ : ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ପଞ୍ଜାବର ରୋପର ରେଞ୍ଜ ଡିଆଇଜି (DIG) ଡିଆଇଜି ହରଚରଣ ସିଂହ ଭୁଲ୍ଲର ଗିରଫ ହେବାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି। ଉଚ୍ଚପଦରେ ଥିବା ଏହି ପୁଲିସ ଅଧିକାରଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗଏବେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଛି । ତାଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ଏକ କୋର୍ଟ ୩୧ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଜତକୁ ପଠାଇଦେଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି ସଂପର୍କରେ କେତେକ ସୂଚନା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଆକାଶ ବତ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୨୩ରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରୁଜ୍ଜୁ ଏକ ଏଫଆଇଆରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଓ ତାଙ୍କର କବାଡ଼ି ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲୁ ରଖିବାକୁ ଭୁଲ୍ଲର ମାସକୁ ୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ‘ସେବା-ପାଣି’ (ଲାଞ୍ଚ) ଦାବି କରୁଥିଲେ । ଏ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଲାଞ୍ଚ ନିଆଯାଇଥାନ୍ତା ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ହରଚରଣ ସିଂହ ଭୁଲ୍ଲରଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଘରରୁ ପ୍ରାୟ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ନଗଦ, ପ୍ରାୟ ୧.୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ପଞ୍ଜାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ କାଗଜପତ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଦୁଇଟି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଡ଼ିର ଚାବି (ଗୋଟିଏ ମର୍ସିଡିଜ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅଡି), ୨୨ଟି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଣ୍ଟା, ଲକର ଚାବି ଏବଂ ୪୦ ଲିଟର ବିଦେଶୀ ମଦ ବୋତଲ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଡବଲ-ବ୍ୟାରେଲ୍ ବନ୍ଧୁକ, ଗୋଟିଏ ପିସ୍ତଲ, ଗୋଟିଏ ରିଭଲଭର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଏୟାରଗନ୍ ସହିତ କାର୍ଟ୍ରିଜ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ସହିତ, କିର୍ଶାନୁ ନାମକ ଜଣେ ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସିବିଆଇ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଠାରୁ ୨୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଥିଲେ।
