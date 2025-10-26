ମସ୍କୋ : ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ (Ukraine War) ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରୁଷ-ଆମେରିକା ଚୁକ୍ତିର ଆଶା ପୁଣି ଥରେ ମଉଳି ଯାଇଛି। ରବିବାର ଦିନ, ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ଦିମିତ୍ରୀ ପେସକୋଭ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ (Vladimir Putin) କେବଳ ବୈଠକ ପାଇଁ ବୈଠକ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିନା କୌଣସି ବୈଠକ ବେକାର। ତେଣୁ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେରଗେଇ ଲାଭରୋଭ ଏବଂ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ବେଶ ଜଟିଳ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ଏବଂ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ବାତିଲ ହେବାର ରିପୋର୍ଟ ମିଥ୍ୟା, କାରଣ ତାରିଖ ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ।
ଟ୍ରମ୍ପ କହିବା ପରେ କ୍ରେମଲିନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଛି ଯେ ବୈଠକ କଲେ "ସମୟ ନଷ୍ଟ" ହେବ। ତଥାପି, ରୁଷର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ହାର ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ସର୍ତ୍ତରେ ଦୃଢ଼ ରହିଛନ୍ତି: ୟୁକ୍ରେନର ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପୁଟିନ ଏବେ ଡନବାସକୁ ହାର ମାନିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ନାଟୋର ବିସ୍ତାରକୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ।