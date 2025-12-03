ମସ୍କୋ: ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ୍ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଭାରତ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ୭୩ ବର୍ଷୀୟ ପୁଟିନ୍ ଜନ୍ମର ବନ୍ଧନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନଥିଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବୟସ ସୀମା ଦେଖି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲିଶା ଖାରଚେଭା, ଆଲିନା କାବାଏଭା, କାତ୍ୟା ମିଜୁଲିନା, ସ୍ୱେତଲାନା କ୍ରିଭୋନୋଗିଖ, ଆନ୍ନା ଚାପମ୍ୟାନ୍, ପାମେଲା ଆଣ୍ଡରସନ୍, ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଲୋପିରେଭା, ଲୁଡମିଲା ଶ୍ରେବନେଭା ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି।
ଗତ ବର୍ଷ, ଏକ ପୁସ୍ତକରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ପୁଟିନଙ୍କର ୫୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜଣେ ୧୭ ବର୍ଷୀୟା ଝିଅ ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଏହି କାହାଣୀ ପ୍ରାୟ ୧୪ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଝିଅଙ୍କୁ କ୍ରେମଲିନରେ ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୁଟିନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ୧୭ ବର୍ଷୀୟା ଆଲିଶା ଖାରଚେଭାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଆଲିଶା ମସ୍କୋ ଷ୍ଟେଟ୍ ୟୁନିଭରସିଟିର ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେ ୨୦୧୧ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଏପ୍ରିଲ ମଡେଲ ଥିଲେ।
ବିବାହ ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ
ଏହି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପୁଟିନଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ନିର୍ମାଣ ଜନସମ୍ପର୍କ ପ୍ରକଳ୍ପର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା। ଏଥିରୁ ଆଲିଶା ଖାରଚେଭାଙ୍କ ନାମ ନେଇ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ପୁଟିନଙ୍କୁ କେବଳ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା ବରଂ ମଡେଲ ଆଲିଶାଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରାଯାଇଥିଲା।
ପୁଟିନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଶେଷରେ ଆଲିଶାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା "The Tsar in Person...How Vladimir Putin Fooled Us All" ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଏହା ସେହି ସମୟର କଥା ଯେତେବେଳେ ପୁଟିନ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଲୁଡମିଲାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟ ଆଲିନା କାବାଏଭାଙ୍କ ସହିତ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ। ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ପରେ ଦୁଇଟି ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ।
ଆଲିନା କାବାଏଭାଙ୍କ ନାମ ପୁଟିନଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଆଲିନା କାବାଏଭା ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ଜିମ୍ନାଷ୍ଟ, ଜଣେ ରାଜନେତା ଏବଂ ଜଣେ ମିଡିଆ ପରିଚାଳିକା ଥିଲେ। ଆଲିନାଙ୍କ ସହିତ ପୁଟିନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ପୁଟିନଙ୍କ ତୃତୀୟ ଝିଅ ଆଲିନାଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ।
ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କଠାରୁ ୩୨ ବର୍ଷ ସାନ ଏକାଟେରିନା କାତ୍ୟା ମିଜୁଲିନାଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା। ବାର୍ବି ଡଲ୍ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ମିଜୁଲିନାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଥିଲା ଯେ, ସେ ପୁଟିନଙ୍କ ଜଣେ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥକ ସିନେଟରଙ୍କ ଝିଅ ଥିଲେ। ହଲିଉଡର ବୋଲ୍ଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପାମେଲା ଆଣ୍ଡରସନ୍ ମଧ୍ୟ ପୁଟିନଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପାମେଲା ଅନେକ ଥର କ୍ରେମଲିନକୁ ଆସିଥିଲେ । କେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ, କେତେବେଳେ ପଶୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ।
ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁଇ ଝିଅ
୧୯୮୦ ଦଶକରେ, ପୁଟିନ ରୁଷିଆନ ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥାର ଜଣେ ଗୁପ୍ତଚର ଥିଲେ। ତା’ପରେ, ଲୁଡମିଲା ନାମକ ଜଣେ ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେମାନେ ଜଣେ ପାରସ୍ପରିକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ପୁଟିନ ଏବଂ ଲୁଡମିଲା ୧୯୮୩ ମସିହାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ୩୦ ବର୍ଷ ପରେ, ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ଛାଡପତ୍ର ନେଇଥିଲେ। ପୁଟିନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୁଇ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ।
