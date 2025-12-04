Putin’s India visit : ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଆଜି ସଂଧ୍ୟାରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ଅନେକ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ସେ ଭାରତ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଆମେରିକାର ଶୁଳ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଚାପ ଆଗରେ ନଇଁବା ପରି ନେତା ନୁହଁନ୍ତି। ଆମେରିକା ଶୁଳ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଛି କି ନାହିଁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସେ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରଶଂସା
ପୁଟିନଙ୍କୁ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଭାରତ-ରୁଷ ସମ୍ପର୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପଚରାଯାଇଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ, ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଥିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱ ଭାରତର ଅଟଳ ନୀତି ଦେଖିଛି ଏବଂ ଦେଶ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ। ପୁଟିନ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ୯୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ କାରବାର ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି।
ମୋଦିଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଭାରତ ଗସ୍ତ
ପୁଟିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଖୁସି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟ ନେତା ଭାରତରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଠକ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି।