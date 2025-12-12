ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ରେଳ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରାପତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ଏହାର ଫଳସ୍ବରୂପ ୨୦୧୪-୧୫ରେ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ସଂଖ୍ୟା ୧୩୫ ଥିବାବେଳେ ୨୦୨୪-୨୫ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ୩୧କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ସେହିପରି ୨୦୦୪-୧୪ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୧୭୧୧ଟି ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା ଅର୍ଥାତ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ୧୭୧ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା । ଏହା ୨୦୨୪-୨୫ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ୩୧କୁ ଓ ୨୦୨୫-୨୬ରେ ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର ୧୧କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ବିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ରେଳ ପକ୍ଷରୁ ନିରାପତ୍ତା ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟୟ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ୨୦୧୩-୧୪ରେ ତାହା ୩୯,୪୬୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ୨୦୨୫-୨୬ରେ ତାହା ୧,୧୬,୪୭୦ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
ମାନବୀୟ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ, ୩୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ୬୬୫୬ଟି ଷ୍ଟେସନରେ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ସିଗନାଲଗୁଡ଼ିକର କେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ବୈଦ୍ୟୁତିକ/ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଇଣ୍ଟରଲକିଂ ସିଷ୍ଟମ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଲେଭଲ୍ କ୍ରସିଂ ଗେଟରେ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ୩୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ୧୦,୦୯୮ଟି ଲେଭଲ୍ କ୍ରସିଂ ଗେଟରେ ଇଣ୍ଟରଲକିଂ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି କବଚ ସିଷ୍ଟମକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।