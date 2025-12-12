ଲକ୍ଷ୍ମୌ: ଗତ ଗୁରୁବାର କେସ୍କୋ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକ ପରେ ହୋଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି। ୟୁପି ପାୱାର କର୍ପୋରେସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଆଶିଷ ଗୋଏଲ ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରିପେଡ୍ ମିଟର ଲଗାଇବା ପାଇଁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଘରେ ଲାଗିବ ବିଦ୍ୟୁତ ମିଟର
ବୈଠକରେ, ଡକ୍ଟର ଆଶିଷ କୁମାର ଗୋଏଲ ଏମଡିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ‘କୌଣସି ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ମିଟର ନ ଲଗାଇବାର ବିକଳ୍ପ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏଲଏମବି ୧୦ବର୍ଗର ଅଧୀନରେ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟୁତର ଦର ଯେତିକି ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ସ୍ମାର୍ଟ ପ୍ରିପେଡ୍ ମିଟର ଲଗାଯିବା ଉଚିତ୍।’
ଅଧିକପଢ଼ନ୍ତୁ:ମାତ୍ର ୧୦୦ ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି ଟି ୨୦ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଟିକେଟ, କେମିତି କିଣିବେ ଜାଣନ୍ତୁ
ମିଟର ଲଗାଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ଦଳକୁ ତଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଗତ ସପ୍ତାହରେ କାନପୁରର କେସ୍କୋ କଲୋନିରେ ରହୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ମିଟର ଲଗାଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ଏକ ଦଳକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପଦବୀ ଆଧାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିମାଣର ଛାଡ ପାଉଛନ୍ତି।ଏଣିକି ଆଶିଷ ଗୋଏଲ ମିଟର ଲଗାଇବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିବା ସହିତ ଗତ ନଅ ମାସରେ ୧୪୮ଟି ଟ୍ରାନ୍ସଫାର୍ମର ବିଫଳତା ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲରେ ରିହାତି ଯୋଜନା ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ପଞ୍ଜିକରଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି।
ଅଧିକପଢ଼ନ୍ତୁ:ସ୍ବଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ସାଉଣ୍ଡବାର୍; ଘରେ ପାଆନ୍ତୁ ଥିଏଟର୍ ଭଳି ମାହୋଲ୍