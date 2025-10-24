ଭିଲୱାଡ଼ା: ଭିଲୱାଡ଼ା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଜଣେ ସବ-ଡିଭିଜନାଲ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ (ଏସ୍ଡିଏମ୍) ଓ ପଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପ୍ କର୍ମଚାରୀ ହାତାହାତି ହେବା ମାମଲା ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ତଦନ୍ତ ପରେ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ।
କ୍ଲିପ୍ଟିରେ ଶର୍ମା ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆଗ ଥୁଆ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ବେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକାଇଥିଲେ।
ଦ୍ବିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଶର୍ମାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରିଥିଲେ। ଏପଟେ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ବିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପ୍ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କୁ ଆଖି ମାରିବାରୁ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ଶର୍ମା। ଫଳରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବାରୁ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକାଇ ନଥିଲେ। ମାତ୍ର ପୁଲିସ୍ ତଦନ୍ତ କରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପ୍ କର୍ମଚାରୀ ଆଖି ମାରିନଥିଲେ। ମିଛ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଏସ୍ଡିଏମ୍ଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦୀପିକା ବ୍ୟାସ।
ପୂର୍ବରୁ ବି ରହିଛି ଶର୍ମାଙ୍କର ବିବାଦ
ତେବେ ଏହା ଶର୍ମାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିବାଦ ନୁହେଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ତିନିଥର ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ଏକ ସରକାରୀ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ଜଣେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସାର୍ବଜନୀନ ଝଗଡ଼ା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ଷେ ପରେ, ଜିନ୍ଦଲ ଶାହ ଲିମିଟେଡର ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ ଅନିୟମିତତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା। ପୁଣି ୨୦୧୮ ମସିହାରେ, ଟୋଙ୍କରେ ଏସଡିଏମ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ, ଶର୍ମାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲାଞ୍ଚ ବିବାଦ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପିଅନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଯାହା ପ୍ରତିବାଦର କାରଣ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ତାଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ମହିଳା ନୁହଁନ୍ତି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ପତ୍ନୀ
ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପ୍ରେ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହାତାହାତି
SDM | Petrol Pump