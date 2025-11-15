Kashmir : ରାଜୌରୀ : ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଯୋଜନାକୁ ପଣ୍ଡ କରିଛି। ରାଜୌରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଥାନାମାଣ୍ଡିର ବାଙ୍ଗାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ୩ କିଲୋଗ୍ରାମ ଆଇଇଡି ଆବିଷ୍କାର ହେବା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତଥାପି, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୁଲିସର ତତ୍ପରତା ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଦଳର ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ, ଏହି ବିସ୍ଫୋରକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଉପାୟରେ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅପରେସନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ପୁଲିସ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଏପରି ଅନେକ ମଡ୍ୟୁଲକୁ ଚିନ୍ତନଶୀଳ ଭାବରେ ଖୋଜୁଛି।
ଶ୍ରୀନଗରର ନୌଗାମ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୯ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଏବଂ ୩୨ ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହେବାର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଏହି ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ, ସମଗ୍ର ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ଅଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ରାଜୌରୀରେ ୩ କିଲୋଗ୍ରାମ ଆଇଇଡି ଆବିଷ୍କାର ଏବଂ ସଫଳ ନିଷ୍କ୍ରିୟକରଣକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
କିପରି ମିଳିଲା ଆଇଇଡି ?
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ପୁଲିସର ଏକ ଦଳ ଥାନାମାଣ୍ଡିର ବାଙ୍ଗାଇ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ କରୁଥିଲେ। ସର୍ଚ୍ଚ ସମୟରେ, ସୈନିକମାନେ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖିଥିଲେ। ସର୍ଚ୍ଚ ସମୟରେ, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପ୍ରାୟ ୩ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ଏକ ଆଇଇଡି ଜବତ କରିଥିଲେ। ଏକ ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳକୁ ତୁରନ୍ତ ଡକାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ବିସ୍ଫୋରକକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆଇଇଡି ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ପୁଲିସ ସଂଦେହ କରୁଛି ।