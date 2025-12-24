ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୫ ଶେଷ ହେବା ସହ ୨୦୨୬ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ୨୦୨୬ରେ କେବଳ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ ଓ ଆସାମ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟରେ ହାଇଭୋଲଟେଜ୍ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ୭୫ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏପ୍ରିଲ୍, ଜୁନ୍ ଓ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଏହି ଉଚ୍ଚ ସଦନ ଆସନଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଏନ୍ଡିଏ ଓ ଇଣ୍ଡି- ମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ସନ୍ତୁଳନକୁ ପୁନଃ ଆକାର ଦେଇପାରେ।
ବିହାରରୁ ପାଞ୍ଚଟି ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଦଶଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ଖାଲି ପଡ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତାମିଲନାଡୁ ଓ ଅନେକ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ ଖାଲି ପଡ଼ିବ। ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ୨୦୨୬ରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଚ୍ଡି ଦେବେଗୌଡ଼ା, ଦିଗ୍ବିଜୟ ସିଂହ, ଶରଦ ପାୱାର, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀ, ବିଏଲ୍ ବର୍ମା, ରବନୀତ ସିଂହ ବିଟ୍ଟୁ ଓ ଜର୍ଜ କୁରିୟାନ୍ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବ। ଏହି ନେତାମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଭାଗ୍ୟରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ରହିଛି, କାରଣ ସେମାନେ ସଂସଦକୁ ଫେରିବେ ନା ନୂତନ ଚେହେରା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଛି।
ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଓ ପୁଣି ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୬ରେ, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ସାତୋଟି ଓ ବିହାରରୁ ପାଞ୍ଚଟି ଆସନ ଖାଲି ପଡ଼ିବ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ତାମିଲନାଡୁରେ ଅତିରିକ୍ତ ଆସନ ଖାଲି ପଡ଼ିବ। ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଦଶଟି ଆସନ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଆସାମ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ମେଘାଳୟ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ଛତିଶଗଡର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏନ୍ଡିଏର ୧୨୯ଟି ଆସନ ଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଖରେ ୭୮ଟି ଆସନ ରହିଛି। ତେଣୁ ୨୦୨୬ ନିର୍ବାଚନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଉଚ୍ଚ ସଦନରେ କ୍ଷମତାର ସନ୍ତୁଳନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଧାନସଭା ଫଳାଫଳ ଓ ଦଳୀୟ ରଣନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।
ଏପ୍ରିଲ ୯ ତାରିଖରେ ବିହାରର ୫ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ଖାଲି ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଆର୍ଜେଡିର ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ଗୁପ୍ତା ଏବଂ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଧାରୀ ସିଂହ, ଜେଡିୟୁର ହରିବଂଶ ନାରାୟଣ ସିଂହ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାମନାଥ ଠାକୁର ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁଶୱାହା। ବିହାର ବିଧାନସଭାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ବିଜେପି ଓ ଜେଡିୟୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଇଟି ଆସନ ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ତୀବ୍ର ହେବ ଏବଂ ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁଶୱାହାଙ୍କ ପରି କିଛି ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ରହିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ୨୦୨୬ ଏପ୍ରିଲରେ ୭ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେବ। ଶରଦ ପାୱାର, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚତୁର୍ବେଦୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାମଦାସ ଅଠାୱଲେଙ୍କ ଭଳି ବିଶିଷ୍ଟ ନେତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେଉଛି।