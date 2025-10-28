ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାମ ମନ୍ଦିରର ଶୀର୍ଷରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ନଭେମ୍ବର ୨୫ ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରାମ ମନ୍ଦିରର ୧୬୧ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ୨୨ ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଏବଂ ୧୧ ଫୁଟ ଚଉଡା ଏକ ବିଶାଳ 'ଧର୍ମ ଧ୍ୱଜା' ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ।
ନଭେମ୍ବର ୨୫ ତାରିଖରେ 'ଧର୍ମ ଧ୍ୱଜା' ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ମୋଦି
ଏହି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଇତିହାସରେ ଆଉ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଆରଏସଏସ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତଙ୍କ ସମେତ ଆଠରୁ ଦଶ ହଜାର ଅତିଥି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ଏହା ସକାଳ ୧୧ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ୧.୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଉତ୍ସବ ପରେ ଅପରାହ୍ନ ୨ ଟାରେ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ପୂଜା ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଏହି ଦିନ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ରହିବ। ମନ୍ଦିର ସଂକଳନର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟର ଗତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମିଳିତ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସୁରକ୍ଷା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଲିଛି।
ରାମକୋଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହନୁମାନଗଡ଼ୀ ଏବଂ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି। କୌଣସି ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୩୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ କୋଠରୀ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି। ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଠାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହାସହିତ, ୮୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପଲେକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଚେୟାର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି।
