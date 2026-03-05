ଦୁବାଇ: ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ ରାଞ୍ଚିର ଏକ ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରଥମ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ହଠାତ୍ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଏବଂ ଭୟର କଳାବାଦଲରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇଯାଇଛି। ସେଲ୍ ଅଧିକାରୀ ଅତୁଲ ଓରାଓଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଡାକ୍ତର କାଞ୍ଚନ ବାଡା ସେମାନଙ୍କର ହନିମୁନ୍ ପାଇଁ ଦୁବାଇ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାମରିକ ଉତ୍ତେଜନା ତଥା ବିମାନ ବାତିଲ ଯୋଗୁ ସେମାନେ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ଦମ୍ପତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରି ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୨ରେ ହୋଇଥିଲା ବିବାହ
ଅତୁଲ ଓ କାଞ୍ଚନ ପାରମ୍ପରିକ ଆଦିବାସୀ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୨ ରେ ରାଞ୍ଚିରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପରେ, ଦମ୍ପତି ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୭ ରେ ହନିମୁନ୍ ପାଇଁ ଦୁବାଇ ବାହାରିଥିଲେ। ସେମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୪ ରେ ଫେରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିମାନ ବାତିଲ ଯୋଗୁ ସେମାନେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି।
ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ସାମରିକ ଉତ୍ତେଜନା ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଶାନ୍ତିକୁ ବ୍ୟାହତ କରିଛି। ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁ ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଭାରତ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶକୁ ଉଡ଼ାଣ ହଠାତ୍ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତି ଏହି ଭୂରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ହୋଟେଲ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ଗତିବିଧି ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ। ଦୁବାଇରେ ଫସି ରହିଥିବା ବିଶ୍ୱର ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତୁଲ ଏବଂ କାଞ୍ଚନ ରହିଛନ୍ତି।
ଦୁବାଇରୁ ଏକ ଫୋନ୍ ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ, ଅତୁଲ ଓରାଓଁ ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଖାଣିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ମୃତିକୁ ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କେବଳ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। କାଞ୍ଚନ କହିଛନ୍ତି, ସେଠାକାର ପରିବେଶ ସ୍ୱାଭାବିକ ନାହିଁ। ସବୁଠି ନୀରବତା ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତତା ରହିଛି, ଯାହା ମାନସିକ ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟଦାୟକ।
ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି,ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଏଇରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖି, ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଫସି ରହିଥିବା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଉଚିତ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦମ୍ପତିଙ୍କ କଥା ନୁହେଁ; ସେଠାରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଉଚିତ।
