ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ:ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସିଲିଗୁଡ଼ିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପୁଣି ଥରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇଛି। ବହୁ ଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ ଥିବା ଟୟ ଟ୍ରେନ୍ ଜଙ୍ଗଲ ସଫାରି ଏବେ ଏକ ନୂତନ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ସିଲିଗୁଡ଼ିରୁ ଗୟାବାରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଥିବା ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୫୦୦ ଟଙ୍କାରେ ପାହାଡ଼ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରେ।

ଟୟ ଟ୍ରେନ୍ ଜଙ୍ଗଲ ସଫାରୀ ବନ୍ଦ ଥିଲା କାହିଁକି?

ପର୍ବତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଦାର୍ଜିଲିଂ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଦାର୍ଜିଲିଂ ହିମାଳୟାନ ରେଳବାଇ( DHR) ଏହି ସେବାକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିଛି। ଏହି ସଫାରି ୨୦୦୭ରୁ ୨୦୦୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ, DHR ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନି ସହିତ ସହଭାଗୀତାରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଛି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ସିଲିଗୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। 

ତିନୋଟି କୋଚ୍, ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା

ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ସଫାରିରେ ମୋଟ ତିନୋଟି କୋଚ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଦୁଇଟି କୋଚ୍ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରହିବ । ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ, ଟ୍ରେନ୍ ହୋଷ୍ଟେସ୍, ଜଳଖିଆ, ଟିଫିନ୍ ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଭଳି ଅତିରିକ୍ତ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଗୋଟିଏ କୋଚ୍ ଏକ ମିତବ୍ୟୟୀ କୋଚ୍ ହେବ, ଯାହା IRCTC ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 500 ଟଙ୍କା ହେବ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆଖପାଖ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପାହାଡ଼ର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବ।

ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ରହିଛି

ଏହି ସମୟରେ, ବାଂଲାଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ହିଂସା ଏବଂ ଅରାଜକତା ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସିଲିଗୁଡ଼ିର ଫୁଲବାରୀ ସୀମାରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। “ବାଂଲାଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ। ସବୁଠି ହିଂସା, ଲୁଟପାଟ ଏବଂ ମାରାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି। ଅନ୍ଧାର ହେବା ମାତ୍ରେ ରାସ୍ତାରେ ଡକାୟତଙ୍କ ଆତଙ୍କ ବଢ଼ିଯାଏ। ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁନ୍ତି,” ଢାକାର ଜଣେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ରବି ମିଆଁ ମହମ୍ମଦ କହିଛନ୍ତି।
ସେମାନଙ୍କ ମତରେ, ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗାଡି ଚାଳନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲାଣି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅପରାଧୀମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଗଛ କାଟି ଡକାୟତି କରନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶରେ ଅଶାନ୍ତି ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଫୁଲବାରିର ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ପ୍ରାୟତଃ ଖାଲି। ବାଂଲାଦେଶକୁ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ବ୍ୟବସାୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି।

