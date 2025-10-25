ସିଡନି : ସିଡନିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୩ୟ ଦିନିକିଆ (India vs Australia 3rd ODI)ରେ ଆଜି ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ୯ ୱିକେଟରେ ହରାଇଦେଇଛି । ବିଜୟର କର୍ଣ୍ଣଧାର ଥିଲେ ସାଂପ୍ରତିକ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଦୁଇ ମହାରଥୀ ରୋହିତ ଶର୍ମା (Rohit Sharma) ଓ ବିରାଟ କୋହଲି (Virat Kohli) । କିନ୍ତୁ ମ୍ଯାଚପରେ ଉଭୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ଏପରି କିଛି କଥା କହିଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ଅବସର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ।
ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ବିଜୟ ପରେ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆଡାମ ଗିଲକ୍ରିଷ୍ଟଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ରୋହିତ ଏବଂ କୋହଲି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଖେଳିବା ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ରୋହିତ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ନଥିଲେ ଯେ ସେ ପୁଣି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଖେଳିପାରିବେ କି ନାହିଁ। ଏଥିରେ ବିରାଟ କୋହଲି ସହମତ ମନେ ହେଉଥିଲେ।
'ଜାଣିନାହିଁ ଆମେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଫେରିବୁ କି ନାହିଁ'
ରୋହିତ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏଠାକୁ ଆସି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ୨୦୦୮ର ସ୍ମୃତି ଏବଂ ଏହି ବିଜୟ ଏବଂ ସେହି ଇନିଂସ ସହିତ ଶେଷ କରିବା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଆମେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଫେରିବୁ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ଖେଳିବା ମଜାଦାର ହୋଇଛି। ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ ସ୍ମୃତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଖେଳିଥିବା କ୍ରିକେଟକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବି।"
ଆମେ ଏଠାରେ କେବେ ସମର୍ଥନର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିନାହୁଁ : ବିରାଟ
ସେହିପରି ବିରାଟ କହିଥିଲେ, "ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ଏହି ଦେଶରେ ଆସି ଏତେ ବଡ଼ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଖେଳିବାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ଏଠାରେ ଆମର କିଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଥିଲୁ। ଆମକୁ ଏତେ ଉଷ୍ମ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଚମତ୍କାର ଥିଲେ। ଆମେ ଏଠାରେ କେବେ ସମର୍ଥନର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିନାହୁଁ।"
