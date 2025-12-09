ସିମଲା: ବାଜୁଥିଲା ଗୀତ, ଝୁମୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ । ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚୁଥିଲା ପାଦ । ବାହାଘର ପାଇଁ ମାହୋଲ ଥିଲା ପୂରା ସରଗରମ । ସମସ୍ତେ ମଜା ମସ୍ତି ମୁଡରେ ଥିଲେ । ହେଲେ ହଠାତ୍ ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡିବାରୁ ସବୁ ମଜା ସଜାରେ ବଦଳିଗଲା । ପାଖାପାଖି ୪୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହେଲେ ।
ये हादसा हिमाचल के चंबा में हुआ है. 4K वीडियो क़्वालिटी में देखिये हादसे की तस्वीर— Priya singh (@priyarajputlive) December 9, 2025
शादी समारोह के दौरान, एक घर की छत अचानक गिर गई, जिसमें 20 लोग घायल हुए pic.twitter.com/xi2G37T4N8
ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଚାମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାରେ । ଏକ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ନେଇ ଘଟିଛି ଏମିତି ଘଟଣା । ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ କହିବା କଥା, ବିବାହରେ ଏକ ଯାତ୍ରା ହୁଏ । ସ୍ଥାନୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଲୋକଗୀତରେ ଛାତ ଉପରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ନାଚନ୍ତି । ଏଠି ବି ସେହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଥିଲା । ହେଲେ କ୍ଷମତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଛାତ ଉପରେ ଛିଡା ହୋଇଥିବାରୁ ଭୁସ୍ ଭାସ୍ ହୋଇ ଛାତ ଧସିଗଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆହତ ହେଲେ ।
ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୪୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।