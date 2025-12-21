କୋଲକାତା:ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (ଆରଏସଏସ) ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସଂଘର ତୁଳନା କିମ୍ବା ଭୁଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। କୋଲକାତାରେ ଆରଏସଏସର ୧୦୦ତମ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସଂଘ ଏକ ସାଧାରଣ ସେବା ସଂଗଠନ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ବିଜେପିର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

ଆରଏସଏସର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ 

ଆରଏସଏସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇପାରିବ ତାହା ହେଉଛି ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ଏଠାରେ, ଭାରତ କେବଳ ଏକ ଦେଶ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଅନନ୍ୟ ନୀତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସେହି ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଭାରତକୁ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱ ଗୁରୁ କରିବା ପାଇଁ ସମାଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା।

ସେ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, RSS କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା କିମ୍ବା ବିରୋଧରୁ ଜନ୍ମ ନେଇନାହିଁ। RSS ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ସଂଗଠନ, ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମର୍ପିତ।

ମୋହନ ଭାଗବତ ଡିସେମ୍ବର ୧୮ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଚାରି ଦିନିଆ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଭାଗବତଙ୍କ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ  ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବ। 

ସଂଘକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଇତିହାସର ଉଦାହରଣ 

ଐତିହାସିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧରେ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି, ରାଜା ରାମ ମୋହନ ରାୟଙ୍କ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ ନିରନ୍ତର ଲହରୀ ଥିଲା। ଭାଗବତ ଏହାକୁ ସମୁଦ୍ରର ଏକ ଦ୍ୱୀପ ସହିତ ତୁଳନା କରି ଏହା ଗତିଶୀଳ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି।

ସମାଜକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 

ମୋହନ ଭାଗବତ ସଂଘର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ଦେଶର ଶକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଭୂମିକା ଉପରେ  ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତର ଏକ ମହାନ ଐତିହ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅତୀତରେ, ଆମେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ହାରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମକୁ ଆମ ସମାଜକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ସେ ଆହ୍ବାନ ଦେଇଥିଲେ।

