ପାଟନା: ବିହାରର ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ଉତ୍ତର ପତ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ପାସ୍ ନହେଲେ ତାଙ୍କ ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପାସ୍ କରିବାକୁ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।
ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସାର୍ ଯଦି ମୁଁ ଏଥର ପାସ୍ ନକରେ, ତେବେ ମୋର ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ବିହାରର ମୁଜାଫରପୁରର ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏହି ଉତ୍ତର ଖାତା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଛାତ୍ର ଜଣକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ପାସ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିବାର ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ପାସ୍ ନକଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବୋଲି କାକୁତିମିନତି ହୋଇଛନ୍ତି।
ଉତ୍ତର ଖାତା ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଦାବି କରାଯାଉଥିବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଏହାକୁ କଲେଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବଦନାମ କରିବାର ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟି ମୁଜାଫରପୁରର ବାବା ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ସ୍ନାତକ ଛାତ୍ର ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ପତ୍ରରେ ଏପରି କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାହା ପଢ଼ି ଶିକ୍ଷକ ହସି ହସି ବେଦମ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ପତ୍ରର ଏହି ପୃଷ୍ଠା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
ମୁଁ ବିବାହ ମିଠା ପଠାଇବି
ମୁଁ ଜଣେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଏ। ଯଦି ମୁଁ ପାସ୍ ନକରେ, ତେବେ ମୋ ପରିବାର ମୋତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଝିଅର ପରିବାର ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ସ୍ନାତକରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିବା ପୁଅକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ରାଜି ହେବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବିବାହ କରିବି କି ନାହିଁ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ଯଦି ମୁଁ ବିବାହ କରେ, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମିଠା ପଠାଇବି। ଅକ୍ଟୋବରରେ, ବି.ଆର. ଆମ୍ବେଦକର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ନାତକ ସେମିଷ୍ଟର-୨ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ, ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉତ୍ତର ପତ୍ରରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ଭାବପ୍ରବଣ ଚିଠି ଥିଲା।
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ କ’ଣ କହିଲେ
ଛାତ୍ରଙ୍କର ଉତ୍ତର ଖାତା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ କହିଛନ୍ତି,ଯେ ଏହି ମାମଲା ଆମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନୁହେଁ। ଏହା କଲେଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର।
