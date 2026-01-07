ମସ୍କୋ: ଉତ୍ତର ଆଟଲାଣ୍ଟିକରେ ରୁଷ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏକ ବିବାଦୀୟ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରୁଷ ସବମେରିନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୌସେନା ଜାହାଜ ମୁତୟନ କରିଛି।
ପୂର୍ବରୁ "ବେଲା-୧" ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଏହି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଏବେ "ମାରିନାରା" ନାମରେ ରୁଷ ପତାକା ଲଗାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆମେରିକା ଏହାକୁ ଜବତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରୁଷ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି।
ଗତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରେ, ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ "ଛାୟା ନୌବାହିନୀ" ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଥିଲେ। ଏହି ନୌବାହିନୀ ପୁରୁଣା, ଅସ୍ପଷ୍ଟ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଟ୍ୟାଙ୍କରଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଏହା ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଇରାନ, ରୁଷ ଏବଂ ଭେନେଜୁଏଲାର ଚୋରା ତେଲ ପରିବହନ କରିଥାଏ।
ଏହି ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରଣାଳୀ(AIS ଟ୍ରାକିଂ ସିଷ୍ଟମ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ କିମ୍ବା ନକଲି ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ଛାୟା ନୌବାହିନୀରେ ରୁଷର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଶହ ଶହ ଜାହାଜ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି।
ଟ୍ୟାଙ୍କର ବେଲା -୧ କୁ ନେଇ ବିବାଦ
ବେଲା-୧ ଟ୍ୟାଙ୍କରଟି ଭେନେଜୁଏଲାରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ଆମେରିକାର ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଏହାକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହାକୁ ବିଫଳ କରି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଜାହାଜଟି ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ଅନୁସନ୍ଧାନ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଜାହାଜଟି ନିଜର ନାମ ମାରିନେରା ରଖିଥିଲା ଏବଂ ରୁଷରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲା।
ରୁଷ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲା ଏବଂ ଆମେରିକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ପଛକୁ ହଟିଲା ନାହିଁ, ରୁଷ ଜାହାଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୌସେନା ଜାହାଜ ପଠାଇଥିଲା।
ଏହି ଜାହାଜ ରୁଷିଆର ଉତ୍ତର ନୌବାହିନୀର ହୋଇପାରେ,କିନ୍ତୁ ତାହାର ସଠିକ୍ ପରିଚୟ, ଶ୍ରେଣୀ, ଲମ୍ବ କିମ୍ବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସୂଚନା ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ରୁଷ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ୟାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ମାଇଲ ଦକ୍ଷିଣରେ ଅଛି ଏବଂ ମୁର୍ମାଂସ୍କ ବନ୍ଦର ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଛି।
ରୁଷୀୟ ଜାହାଜ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଷ୍ଟକର
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଅନୁସରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳସୀମାରେ ଏକ ରୁଷ ପତାକାଧାରୀ ଜାହାଜ ବିରୋଧରେ ଆମେରିକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଷ୍ଟକର। ଯଦି ଆମେରିକା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ତେବେ ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ମୁକାବିଲାର କାରଣ ହୋଇପାରେ।
ଛାୟା ନୌସେନା ଏବେ ରୁଷ ପତାକା ଲଗାଇ ପ୍ରତିବନ୍ଧକରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଲଢ଼ାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଉଭୟ ଦେଶ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସିଧାସଳଖ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇନାହିଁ।