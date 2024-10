ମସ୍କୋ: ରୁଷିଆ ଏବଂ ଗୁଗୁଲ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ, ରୁଷିଆ ଗୁଗୁଲ ଉପରେ ୨ ଅନଡିସିଲିୟନ ରୁବେଲ ଅର୍ଥାତ ପ୍ରାୟ ୨.୫ ଡିସିଲିୟନ ଡଲାର ଜରିମାନା ଲଗାଇଛି। ଏହି ସଖ୍ୟାରେ ୬୬ ୬୬ ଶୂନ ରହିଛି। ଗୁଗୁଲ ଉପରେ ରୁଷିଆ ଦ୍ବାରା ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଜରିମାନା ପୃଥିବୀର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତିଠାରୁ ଅଧିକ।

ଗତ ବର୍ଷ କମ୍ପାନି ୩୦୭ ବିଲିୟନ ଡ଼ଲାର ଲାଭ ହାସଲ କରିଛି। ରୁଷିଆର ଷ୍ଟେଟ ମିଡିଆ ଆଉଟଲେଟ୍ ଆରବିସି ନ୍ୟୁଜ୍ କହିଛି ଯେ ରୁଷିଆରେ ଗୁଗୁଲ ଉପରେ ଲାଗୁ କରିଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ପୃଥିବୀର କ୍ଷମତା ବାହାରେ।

ରୁଷିଆ ଏବଂ ଗୁଗୁଲ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଗୁଗୁଲ ପ୍ରାୟ ଚାରି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପ୍ରୋ-କ୍ରେମଲିନ୍ ଏବଂ ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜାରଗ୍ରେଡ ଟିଭି ଏବଂ ଆରଆଇ ଫ୍ୟାନ୍‌ର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଆଇନ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ପରେ ଗୁଗୁଲ ଉପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଗୁଗୁଲ ତା’ପରେ ଦୖନିକ ଏକଲକ୍ଷ ରୁବେଲ ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା।

Look at Russia being dramatic again. They literally fined Google more money than is currently available on the entire planet….. pic.twitter.com/gRVLrLLZrO

ଏହା ପରେ ମାମଲା ମସ୍କୋ କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ କୋର୍ଟ ଗୁଗୁଲକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଖାତାଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ କୋର୍ଟ ଗୁଗୁଲର ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଗୁଗୁଲକୁ ନଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଏହା ନ ହୁଏ, ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ଲକ୍ଷ ରୁବେଲ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡିବ।

Russia is trying to fine Google $20 decillion over YouTube bans



• The fine surpasses the entire wealth and asset value on Earth



• Google so far has ignored their demands pic.twitter.com/aG5w55Q3aQ