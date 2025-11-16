ବେଜିଂ: ଚୀନ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏକ ବିଶାଳ ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ସର୍ଭେରେ ସାମିଲ ଥିବା ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଜିନଜିଆଙ୍ଗ ଉଇଗୁର ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ପଶ୍ଚିମ ସୀମା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପାହାଡ଼ରେ ଏହି ବିଶାଳ ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ମିଳିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବିଶାଳ ସୁନା ଭଣ୍ଡାରର ପରିମାଣ ୧,୦୦୦ ଟନ୍ ରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ।
ଆବିଷ୍କାରରେ ସାମିଲ ଥିବା ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେ ଫୁବାଓ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ନଭେମ୍ବର ୪ ତାରିଖରେ ବିଜ୍ଞାନ ପତ୍ରିକା ଆକ୍ଟା ଜିଓସାଇଣ୍ଟିକା ସିନିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଗବେଷଣା ପତ୍ରିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଜିନଜିଆଙ୍ଗର ପଶ୍ଚିମ କୁନକୁଲରେ ୧,୦୦୦ ଟନ୍ର ଏକ ସୁନା କ୍ଷେତ୍ରର ରୂପରେଖା ଏବେ ଆକାର ନେଉଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Aadhaar Card Name Change: ଆଧାର କାର୍ଡରେ କେତେଥର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିହେବ: ୯୦% ଲୋକଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜଣା ନାହିଁ
ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ସୁନା ଭଣ୍ଡାର
ଏହା ଏକ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚୀନ୍ ଦ୍ବାରା ଆବିଷ୍କୃତ ତୃତୀୟ ପ୍ରମୁଖ ସୁନା ଭଣ୍ଡାର। ଯାହାର ସମ୍ଭାବନା ହଜାରେ ଟନ୍ରୁ ଅଧିକ। ପୂର୍ବରୁ, ଦେଶର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରେ ଥିବା ଲିଆଓନିଂ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚୀନର ହୁନାନ୍ ପ୍ରଦେଶରେ ବଡ଼ ଗଚ୍ଛିତ ସୁନା ଗଚ୍ଛିତ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ, ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଜଣାଶୁଣା ସୁନା ଗଚ୍ଛିତରେ ସାଧାରଣତଃ କେବଳ କିଛି ଶହ ଟନ୍ ସୁନା ଗଚ୍ଛିତ ରହିଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା।
ସାଉଥ୍ ଚାଇନା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଶିଳ୍ପ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୀନର ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରାୟ 3,000 ଟନ୍ ଅଛି, ଯାହା ରୁଷ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଖଣିରୁ ମୁକ୍ତ ଥିବା ସୁନାର ମାତ୍ର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ। ଏହି ଆବିଷ୍କାରଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ରୁତ ଗତି ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଚୀନର ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ପୂର୍ବ ଆକଳନ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ।
ଚୀନ୍ ସୁନା ଭଣ୍ଡାର କିପରି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି?
ଚୀନ୍ରେ ବଡ଼ ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ଆବିଷ୍କାର ପଛରେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ଚୀନ୍ର ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI), ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମି-ଭିତ୍ତିକ ରାଡାର ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଖଣିଜ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଉପଗ୍ରହ ସମେତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସୁଟ୍ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କେବଳ ଚୀନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଆଫ୍ରିକାର ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂତନ ସୁନା ଗଚ୍ଛିତ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
ଚୀନ୍ ପୌରାଣିକ କଥା ସତ୍ୟ ହେଲା
ପ୍ରାଚୀନ ଚୀନ୍ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀରେ, କୁନଲୁନ୍ ପର୍ବତକୁ ଏକ ପବିତ୍ର, ଦିବ୍ୟ ପର୍ବତ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଗ୍ରୀକ୍ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀରେ ମାଉଣ୍ଟ ଅଲିମ୍ପସ୍ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ, "ଦି କ୍ଲାସିକ୍ ଅଫ୍ ପର୍ବତମାଳା ଆଣ୍ଡ୍ ସିଜ୍" କୁନଲୁନ୍ କୁ ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଧନସମ୍ପତ୍ତିର ଭଣ୍ଡାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ୨,୧୦୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ହାନ୍ ରାଜବଂଶର ସମ୍ରାଟ ଉ, ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଜିନଜିଆଙ୍ଗରେ ଏକ ବିଶାଳ ଡ୍ରାଗନ୍-ଆକୃତିର ପର୍ବତମାଳାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କୁନଲୁନ୍ ନାମ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Tulasikshetra Kendrapada: ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ୟୁରେସିଆନ୍ ମହାଦେଶର ଭୌଗୋଳିକ କେନ୍ଦ୍ର ଜିନଜିଆଙ୍ଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଜେଡ୍ ଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭରପୁର। ତଥାପି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କୁନଲୁନ୍ ସୁନାରେ ଭରପୁର ହେବାର ପ୍ରାଚୀନ କିମ୍ବଦନ୍ତୀର କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ମିଳି ନଥିଲା।