ବିହାର- ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଜଣେ ଡରୁଆ ନେତା, ଏଭଳି ଏକ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ପୂର୍ବତ୍ତନ ନେତା । ରାହୁଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଷ ଓଗାଳିବା ସହ ରାହୁଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଗୁପ୍ତ କଥା କହିଛନ୍ତି ।ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶକିଲ ଅହମ୍ମଦ, ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନିକଟତର ସହଯୋଗୀ, କିନ୍ତୁ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସେ କଂଗ୍ରେସର ହାତ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି । ଆଉ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସିଧା ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିର ସବୁଠାରୁ କାପୁରୁଷ ନେତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଏକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ଶକିଲ ଅହମ୍ମଦ କହିଛନ୍ତି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଉଥିବା ନୂଆ ନେତାମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ସଭାପତି, ଏବଂ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି । ଶକିଲ ଅହମ୍ମଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ "ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚାଅ" ଅଭିଯାନ ଏବଂ ମୁସଲିମ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାରକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରି ଏହାକୁ ବିଫଳତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ରାହୁଲ ବଡ଼ କାପୁରୁଷ ନେତା: ଶକିଲ
ଶକିଲ କହିଛନ୍ତି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଗଛ ଓପାଡ଼ିବାରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ । ସେ ନିଜ ଦଳ ଭିତରେ ଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତି । ମୋ ମତରେ, ମୁଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଅସୁରକ୍ଷିତ ନେତା କେବେ ଦେଖିନାହିଁ । ହିନ୍ଦୀରେ "କାୟାର" ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଖରାପ ଲାଗେ କାରଣ ଏହା ଏକ କଠୋର ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ । ରାହୁଲ ଜଣେ କାପୁରୁଷ ନେତା...ଶକିଲ ଅହମ୍ମଦ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି କି, ସେ ଦଳ ଛାଡିବା ପରେ, ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ଆସିଥିବା ନେତାମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ବସିଛନ୍ତି । କାରଣ ଏହି ନେତାମାନଙ୍କର ଦଳ ଭିତରେ ଦବଦବା ନଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଯେବେ ଚାହିଁବେ ହଟାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ରାହୁଲ ଭାବନ୍ତି । ଯଦି କୌଣସି ନେତା ଦଳ ଛାଡିଦିଅନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ କେତେ କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ତାହା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପୂର୍ବରୁ ଆକଳନ କରନ୍ତି । ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ଯୋଜନା କରନ୍ତି ।
ନିଜକୁ ବସ୍ ଭାବନ୍ତି ରାହୁଲ
ଶକିଲ କହିଛନ୍ତି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବସ୍ ହେବାର ଅନୁଭବ ଅଛି । ସେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଚାହାଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରୁହନ୍ତୁ । ସେ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରୁହନ୍ତୁ । ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବୟସ୍କ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ । କାରଣ ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସହିତ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେପରିକି "ତୁମେ" ଏବଂ "ଜୀ" । ସେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡାଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥାଏ । ସେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ରାହୁଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିଛି ଏଭଳି କହି ରାହୁଲଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଶକିଲ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଏହି ବୟାନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଶରେ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।
