ଅହମଦାବାଦ: ଗୁଜୁରାଟର ବନାସକାଣ୍ଠା ଜିଲ୍ଲାରେ ଶନିବାର ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଏକ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ୟୁଟିଲିଟି ଯାନ (ଏସୟୁଭି) ସହିତ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଜଣେ ମହିଳା ସମେତ ଛଅ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଲିସ କହିଛି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୭ଟାରେ ଆବୁ-ପାଳନପୁର ରାଜପଥର ଇକବାଲଗଡ଼ ଗାଁ ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଗୁଜୁରାଟରୁ ରାଜସ୍ଥାନ ଯାଉଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଏସୟୁଭି ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଅମିରଗଡ଼ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପି.ଡି. ଗୋହିଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ଛାଡି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ।
ଶ୍ରୀ ଗୋହିଲ କହିଛନ୍ତି, ରାଜସ୍ଥାନରୁ ନଅ ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏକ ଏସୟୁଭିରେ ପାଲନପୁର ଯାଉଥିଲେ। ଇକବାଲଗଡ଼ ନିକଟରେ ଏସୟୁଭିଟି ଏକ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଡିଭାଇଡର ପାର ହୋଇ ରାସ୍ତାର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମହିଳା ସମେତ ଛଅ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏସ୍ୟୁଭିରେ ଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୁଷ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି।
