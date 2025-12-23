ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଐତିହାସିକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଆଇନ (ଏମ୍ଜିଏନ୍ଆର୍ଇଜିଏ) ଭାଙ୍ଗିବା ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତର କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକର ପରିଣାମ ଆଣିବ। ‘ଦି ହିନ୍ଦୁ’ରେ ‘ଦ ବୁଲଡୋଜ୍ଡ ଡିମୋଲିସନ ଅଫ୍ ଏମ୍ଜିଏନ୍ଆର୍ଇଜିଏ’ ଶୀର୍ଷକ ଏକ ଆଲେଖ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟ ଏହା ଲେଖିବା ସହିତ ମନରେଗାର ‘ମୃତ୍ୟୁ’ ଏକ ସାମୂହିକ ବିଫଳତା ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରୋଜଗାର ଓ ଆଜୀବିକା ମିସନ (ଗ୍ରାମୀଣ) ପାଇଁ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି (ଭିବି-ଜି ରାମ ଜି) ବିଲ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଛି। ସୋନିଆ କହିଛନ୍ତି, ମନରେଗା ମହାତ୍ମାଙ୍କ ସର୍ବୋଦୟ (ସମସ୍ତଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ) ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହି ଯୋଜନାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ସରକାର ଦ୍ବାରା ବୁଲ୍ଡୋଜର୍ ଲଗାଇ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି।
Christmas : ଦିନକ ପରେ ବଡ଼ଦିନ, ଘୁମୁସର ଉଦୟଗିରି ଉତ୍ସବମୁଖର
ଏମ୍ଜିଏନ୍ଆର୍ଇଜିଏ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୪୧ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଏକ ଅଧିକାରଭିତ୍ତିକ ଆଇନ, ଯାହା ନାଗରିକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥାଏ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସରକାର କୌଣସି ଆଲୋଚନା, ପରାମର୍ଶ ବା ସଂସଦୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର-ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ସମ୍ମାନ ନ ଦେଇ ମନରେଗାର ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମହାତ୍ମାଙ୍କ ନାମ ହଟାଇବା କେବଳ ଭାସମାନ ହିମଶୈଳର ଅଗ୍ରଭାଗ ଥିଲା। ସେ ଭିବି-ଜି ରାମ ଜିକୁ ଅମଲାତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ସେଟ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ବିଲ୍ ଏହି ଯୋଜନାର ପରିସରକୁ କେବଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସୀମିତ ରଖିଛି ବୋଲି ସୋନିଆ କହିଛନ୍ତି।
Health: ପାଣି ବୋତଲ, ରାଶି ତେଲ ଓ ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କାରେ ରାଜୁବାବାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ସଂଖ୍ୟା ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅପେକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ଜୋର ଦେଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୋଜଗାରର ବର୍ଷସାରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଖର୍ଚ୍ଚର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରି ମୋଦୀ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କାମ ଯୋଗାଇବାକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଏହାଦ୍ବାରା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁତର ଚାପରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ମୋଦୀ ସରକାର ମିଥ୍ୟା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମନରେଗା ଅଧୀନରେ ଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ୧୦୦ ଦିନରୁ ୧୨୫ ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କାରଣ ପାଇଁ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ, ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ମନରେଗାକୁ ଗଳା ଚିପି ହତ୍ୟା କରିବାର ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଥିବା ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡରୁ ବୁଝାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସୋନିଆ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୋନିଆଙ୍କ ଏହି ମତକୁ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ସମାଲୋଚନା କରିଛି।