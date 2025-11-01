ଦୁବାଇ: ୟୁଏଇରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ ଏକ ବଡ଼ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ୟୁଏଇରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡର ଜରୁରୀ ସୂଚନା ଯେପରିକି ନାମ, ଠିକଣା, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର - ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଲାଇନରେ ଘରେ ବସି ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଏହା ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦ୍ରୁତ, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସହଜ କରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ଭାରତରେ ଆଧାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ପତ୍ର, ଯାହା ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ଏବଂ ପାନ କାର୍ଡ ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିଚୟ ପତ୍ର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଧାର ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା।
ଡିଜିଟାଲ ଅପଡେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆରମ୍ଭ
ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିବା ଏବଂ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଏଡାଇବା ପାଇଁ, UIDAI ଏବେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ୍ ଅପଡେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ୧ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ଠାରୁ, କାର୍ଡଧାରକମାନେ ଚାରୋଟି ପ୍ରମୁଖ ବିବରଣୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଲାଇନରେ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନାମ,ଠିକଣା, ଜନ୍ମ ତାରିଖ,ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆଦି।
ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କିପରି ସହଜ କରିବେ
ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ, ନୂତନ ସିଷ୍ଟମ ଏହାକୁ PAN, ପାସପୋର୍ଟ ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡ ରେକର୍ଡ ଭଳି ବିଦ୍ୟମାନ ସରକାରୀ ଡାଟାବେସ୍ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରିଛି। ଏହି ଲିଙ୍କିଂ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ କିଛି ସୂଚନା ଯାଞ୍ଚ କରିବ, ଯାହା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦ୍ରୁତ କରିବ।
ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ସରଳ କରିବା ଏବଂ କାଗଜପତ୍ର କାମ କମ କରିବା ପାଇଁ, UIDAI ବୈଧ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକାକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ କିମ୍ବା ପାଣି ବିଲ୍ ଭଳି ଉପଯୋଗୀ ବିଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଠିକଣାର ବୈଧ ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
ଅନଲାଇନରେ ଆଧାର କିପରି ଅପଡେଟ୍ କରିବେ:
ସରକାରୀ ଆଧାର ପୋର୍ଟାଲ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜିକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ପଠାଯାଇଥିବା OTP ବ୍ୟବହାର କରି ଲଗଇନ୍ କରନ୍ତୁ।
ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ସୂଚନା ଚୟନ କରନ୍ତୁ।
ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ, ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
ଏକ ଅନୁରୋଧ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନଲାଇନରେ ଏହାର ସ୍ଥିତି ଟ୍ରାକ୍ କରନ୍ତୁ।
ଯାଞ୍ଚ ପରେ, ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ଦେଖାଯିବ। ଅନଲାଇନ୍ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ସେବା ୧୪ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।
ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା: ଅନଲାଇନରେ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିବା ଉଚିତ୍, କାରଣ ଏହା OTP ଯାଞ୍ଚ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ।
ସଂଶୋଧିତ ଦେୟ (୧ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ)
ନାମ, ଠିକଣା କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ୭୫ ଟଙ୍କା, ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ୧୨୫ ଟଙ୍କା (୫୭ ବର୍ଷ ଏବଂ ୧୫,୧୭ ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା) ୧୪ ଜୁନ୍, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ମାଗଣା। ଏହା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ୭୫ ଟଙ୍କା ଆଧାର ପୁନଃମୁଦ୍ରଣ ମାଗଣା। ଘରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସେବା ପ୍ରଥମ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୭୦୦ ଟଙ୍କା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅତିରିକ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ୩୫୦ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଆଧାର ପ୍ୟାନ୍ ଲିଙ୍କ୍ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ
ସମସ୍ତ ପାନ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କୁ ୩୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ପାନକୁ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏପରି ନକଲେ ୧ ଜାନୁଆରି, ୨୦୨୬ ରୁ ପାନ କାର୍ଡ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ନୂତନ ପାନ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଧାର-ଆଧାରିତ ଯାଞ୍ଚ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ।
ସରଳ ଡିଜିଟାଲ୍ KYC
ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଆଧାର OTP, ଭିଡିଓ ଯାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ କାଗଜବିହୀନ KYC କରିପାରିବେ। ଏହା ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ଏବଂ ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ।
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଆଧାର ସେବାକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ, ଦକ୍ଷ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀ-ଅନୁକୂଳ କରିବ। UIDAI ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆଧାରକୁ PAN ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ନକଲେ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଟିକସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାରବାର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ।