ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ପେନ ଧରି ପାରୁନଥିବା ପିଲା ଆଜି ଦେଶର ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ.... ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଚମ୍ବିତ ହେବେ ଯେ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ସତ୍ବେ ବି ଜଣେ କେମିତି ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ । ଯାହାର ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବୁଲନ୍ଦସହରର ବାସିନ୍ଦା ମାନବେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ । ଅତି ଛୋଟ ହୋଇଥିଲେ  ମାନବେନ୍ଦ୍ର , ବାପା ମନୋଜ କୁମାର ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ । ସେବେଠୁ ପୁଅ ମାନବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା  । ବୟସ ସହ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ବିକାଶ ଓ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଧିମେଇଗଲା  । ପାଠପଢ଼ିବା ବୟସରେ ପେନସିଲଟେ ବି ହାତରେ ଧରିବାକୁ ସମର୍ଥ ନଥିଲେ ମାନବେନ୍ଦ୍ର ।  ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ହରାଇ ଅବସାଦରେ ଥିବା ମାଆ ରେଣୁ ସିଂ କିନ୍ତୁ ପୁଅର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୋଇନଥିଲେ ବରଂ ନିଜ ମନଟାଣ କରି ପୁଅ ପାଇଁ ନିଜକୁ ମଜଭୁତ କଲେ । 

ମନ ଜିଣିନେଲେ ମାନବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମାଆ

ସ୍ବାମୀଙ୍କ ଚାଲିଯିବା ପରେ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଘାରୁଥିବାବେଳେ ବି ଏକ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ରେଣୁ ସିଂ ପୁଅ ପାଇଁ ସବୁ ଦୁଃଖ ଆଉ ସମସ୍ୟାକୁ ଆଡ଼େଇଦେଲେ । ନିଜର ସୀମିତ ଅର୍ଥରେ ପୂରା ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ବ ନେବା ସହ ପୁଅର ପଢ଼ା ଉପରେ ପୂରା ଫୋକସ୍ କଲେ । ପୁଅ ପାଖରେ ଛାଇ ଭଳି ରହୁଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ପୁଅ ମାନବେନ୍ଦ୍ର ଦଶମ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ବୁଲନ୍ଦସହର ମଡର୍ଣ୍ଣ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲରୁ ଦ୍ବାଦଶ ପାସ୍ କଲେ ଜେଇଇରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ୬୩ ତମ ରାଙ୍କ ରଖି ଆଇଆଇଟି ପାଟନାରେ ବିଟେକ୍ ପଢ଼ିଲେ । ବିଟେକ୍ ପରେ ୟୁପିଏସସି -IES  ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କଲେ । ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ ହିଁ ସଫଳ ହେଲେ ।

ପୁଅର ସଫଳତା ପଛରେ ମାଆର ପରିଶ୍ରମ

ପୁଅ ମାନବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ  ସଫଳତା ପ୍ରକୃତରେ ମା’ରେଣୁ ସିଂଙ୍କ ସଫଳତା , ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଚରମ ଉତ୍କର୍ଷ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ତପସ୍ୟାର ସିଦ୍ଧି । ପୁଅର ସଫଳତାର ଖବରରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଥିଲା , ପୂରା ପରିବାର ଖୁସି ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏ ଖୁସି ସବୁଠାରୁ ଅଲଗା ଥିଲା, କାରଣ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ସଂଘର୍ଷକୁ ବାଟ କାଟି ସଫଳତା ପାଇବାର ସୁଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା କଷ୍ଟ ଥିଲା  । କାରଣ ମାନବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରି ପୁଅ ଆଇଆଇଟି , ପରେ ୟୁପିଏସସିରେ ସଫଳ ହେବା ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେବା ସହ ସମାନ ଥିଲା । 

ପୁଅର ସଫଳତାରେ ମା’ ରେଣୁ ସିଂ ଯେମିତି ନିର୍ବାକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । କାହାରି ଶରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ଯେ ଜୀବନ ବାଟରେ ବାଧକ ନୁହେଁ ଏହାକୁ ରେଣୁ ସିଂ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଲେ । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଯେଉଁମାନେ ଅସଫଳ ହେବା ପରେ ବା କିଛି ନକରି ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ  ସମସ୍ୟାର ଆଳ ଦେଖାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନବେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଉଚିତ ଉତ୍ତର ।  ମାନବେନ୍ଦ୍ର ସଫଳତାର ପୃଷ୍ଠାରେ ଜଣେ ସିଗ୍ନେଚର ହେଲେ ମା’ ରେଣୁକା ସେ ସିଗ୍ନେଚରର ସ୍ୟାହି , ଆଜି ମାନବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଯେତିକି ବାହାବା ମିଳୁଛି , ରେଣୁକାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ନିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସେତିକି ଶୁଭେଚ୍ଛା ମିଳୁଛି ।