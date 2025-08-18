ଟୋକିଓ: ଅନେକ ଦେଶକୁ ପଛରେ ପକାଇ, ଜାପାନ ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହଟସ୍ପଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଜାପାନ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ପାଲଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଜାପାନ।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକା, ୟୁକେ, ରୁଷିଆ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରୀ ଅଧ୍ୟୟନର ହଟସ୍ପଟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଜାପାନ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏକ ନୂତନ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି।
ଜାପାନର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହାର କଠୋରତା ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଏମବିବିଏସର ଛଅ ବର୍ଷର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଥିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପୁସ୍ତକ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ ବରଂ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ତାଲିମ, ଗବେଷଣା ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଏଠାରୁ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରୁଥିବା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ଚାହିଦା ଅଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାପାନରେ ପ୍ରାୟ ୮୦ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ୮୨ଟି ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି।
ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଯେ, ଜାପାନରେ ପାଠପଢ଼ା କେତେ ମହଙ୍ଗା ହେବ। ସେଠାରେ ଏମବିବିଏସ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଫି ପ୍ରାୟ ୩୫ ଲକ୍ଷ ୟେନ୍ ରୁ ୪୮ ଲକ୍ଷ ୟେନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୨୦ ରୁ ୨୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତେବେ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମେରିକା ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ ଭଳି ଦେଶ ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଜୀବନଯାପନ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସୁଲଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା
ଜାପାନରେ ଏମବିବିଏସ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ପ୍ରଥମତଃ, ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ।
ଭାଷା ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆପଣ ଜାପାନୀ ଭାଷାରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଜେଏଲପିଟି ଏନ୍-୧ କିମ୍ବା ଏନ୍-୨ ସ୍ତରର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ, ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟୋଫେଲ କିମ୍ବା ଇଲେଟେସ୍ ସ୍କୋର ଆବଶ୍ୟକ।
କିଛି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନିଜର ପ୍ରବେଶ ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି।
ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଜାପାନର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇବା ପାଇଁ, ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ:
୧. ଦ୍ୱାଦଶ (ବିଜ୍ଞାନ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍)ରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ଜରୁରୀ।
୨. ଭାଷା ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ।
୩. ପସନ୍ଦର ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଚୟନ ।
୪. ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ ।
୫. ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ସାକ୍ଷାତକାର।
୬. ଚୟନ ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭିସା ପ୍ରାପ୍ତ ଜରୁରୀ।
କ୍ୟାରିଅର ସୁଯୋଗ
ଜାପାନରୁ ଏମବିବିଏସ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ଅଛି।
ସେମାନେ ଡାକ୍ତରୀ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇ ଜାପାନରେ ଡାକ୍ତର ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ।
ଜାପାନ ଡିଗ୍ରୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିପାରିବେ।
ମେଡିକାଲ କାଉନସିଲର ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବା ପରେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ।
ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭ
ଜାପାନ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଭଦାୟକ।
ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଗବେଷଣା ସୁବିଧା ଡାକ୍ତର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଦୃଢ଼ କରେ।
ଏସିଆର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ।
ଡିଗ୍ରୀର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ବିଦେଶରେ କ୍ୟାରିଅର କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦିଏ।
ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଫି ଏବଂ ଜୀବନଯାପନ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ କମ୍।
