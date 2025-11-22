ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଲଣ୍ଡନରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ରିଟିଶ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁହେଲ ସେଠ ଏକ ମଜାଦାର ଏବଂ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା। ସେଠ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଇତିହାସ ନୁହେଁ ବରଂ ଆଧୁନିକ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଛି। "ଆମେ ତୁମକୁ ଋଷି ସୁନକଙ୍କ ରୂପରେ ଜଣେ ମହାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିଲୁ, ଏବଂ ଆମେ ତୁମକୁ ଆହୁରି ଦେବୁ।" ଏହା ଶୁଣି ହଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବ୍ରିଟିଶ ସାଂସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାସ୍ୟରୋଳ ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ସେ ୧୯୪୭ ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରୁ ଆଜିର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସକ୍ରିୟ ଭାରତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କେତେ ଲମ୍ବା ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଥିଲା ତାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Crude Oil Demand: 'କଳା ସୁନା' ଆମେରିକା ଏବଂ ରୁଷିଆ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ଚିନ୍ତାର କାରଣ: ଭାରତ ଲାଗି ସାଜିବ ଦୁଇ ଧାର ଖଣ୍ଡା!
ସଂଗ୍ରହାଳୟରୁ ଖାଦ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସବୁକିଛି ଆମର
ସେଠ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ ବ୍ରିଟେନର ଅନେକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଏପରିକି ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଭାବରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ। ଭାରତର ଛାପ ବ୍ରିଟିଶ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ସନ୍ନିହିତ, ଏବଂ ଏହା ପ୍ରତିଦିନ ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରିବ। ସେ ବ୍ରିଟେନର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଭାରତୀୟ ହେବାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ। ଟାଟା ଭଳି ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନି ବ୍ରିଟେନରେ ପ୍ରମୁଖ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ହୋଇଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Miracle Of Prabhu Jagannath: ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚମତ୍କାର: କୋମାରୁ ଫେରିଲା ରାଜସ୍ଥାନର ନିତିନ