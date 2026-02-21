ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ହେଉଥିବା ‘ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା’ (ଏସ୍ଆଇଆର୍) ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଓ ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ କମିସନ (ଇସିଆଇ)ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଘୋର ବିଶ୍ୱାସହୀନତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶୀର୍ଷ ଅଦାଲତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଚାରବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ କାନ୍ତ, ବିଚାରପତି ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀ ଏବଂ ବିଚାରପତି ବିପୁଲ ଏମ. ପାଞ୍ଚୋଲିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଶୁକ୍ରବାର କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ହାଇକୋର୍ଟ ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ କିମ୍ବା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ପାହ୍ୟାର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଥବା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି ଓ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ କରିବେ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ‘ଭରସାର ଅଭାବ’କୁ ନେଇ କୋର୍ଟଙ୍କ ଚିନ୍ତା
ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୮ ସୁଦ୍ଧା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଶୁଣାଣି ବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର ଓ ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ଭଳି ଦୁଇଟି ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଓ ପ୍ରତିଅଭିଯୋଗର ଯେଉଁ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଭରସାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ନିରପେକ୍ଷ ତଦାରଖ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଜରୁରି ହୋଇପଡ଼ିଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉପଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ।
ଅଦାଲତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିବାଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ତଦାରଖ ଏହି ନ୍ୟାୟିକ ଅଧିକାରୀମାନେ କରିବେ। ଏହାସହିତ ଆସନ୍ତା ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୮, ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ସଂଶୋଧିତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହିଂସା ରୋକିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।