ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିବିଧତାରେ ଏକତା ହେଉଛି ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶକ୍ତି ବୋଲି ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ. ହରି ବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି କହିଛନ୍ତି I ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଲୋକ ଭବନର ନ୍ୟୁ ଅଭିଷେକ ହଲଠାରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ମିଜୋରାମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଏହି ସମାରୋହରେ ଉଦବୋଧନ ଦେଇ ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଥିଲେ ଯେ ଲୋକ ଭବନରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ 'ଏକ ଭାରତ- ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ' ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସାକାର କରୁଛି। ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପରସ୍ପରର ପରମ୍ପରା ଜାଣିବା, ବିବିଧ ରୀତିନୀତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଭାଷାଗତ ସମ୍ପଦକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ଏବଂ ଭାବନାତ୍ମକ ଏକୀକରଣର ବନ୍ଧନ ମଜବୁତ କରିବା। ପରସ୍ପର ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲେ ଆମେ ଭୌଗୋଳିକ ଦୂରତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜାତୀୟ ଐକ୍ୟଭାବନାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରି ପାରିବା ବୋଲି ରାଜ୍ୟପାଳ କହିବା ସହିତ ଦେଶରେ ବିବିଧତାରେ ଏକତାର ଭାବନାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ଏହି ଅବସରରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ମିଜୋରାମର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଥିଲେ ଯେ, ଉତ୍ତର- ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା କେବଳ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଦ୍ୱାର ନୁହେଁ, ବରଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପଦ ଓ ଜୈବବିବିଧତାର ଭଣ୍ଡାର ଅଟେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ସଂଯୋଗୀକରଣ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଉଦ୍ୟମିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ଘଟିଛି। ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବର ଯୁବବର୍ଗ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଗ୍ରଗତି କରି ଦେଶ ନିର୍ମାଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି।
ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଥିଲେ ଯେ ୧୯୮୭ ମସିହାର ଏହି ଦିନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଥିବା ଏହି ରାଜ୍ୟ ପୂର୍ବ ସୀମାନ୍ତରେ ରକ୍ଷକ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଏହା “ପ୍ରଭାତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସ୍ପର୍ଶ ପ୍ରାପ୍ତ ଭୂମି” ରୂପେ ଖ୍ୟାତ। ଚୀନ୍, ଭୂଟାନ ଓ ମିଆଁମାର ସହ ସୀମା ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବା ଏହି ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ସୀମାନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବିଶେଷ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖିଛି। ତଥାପି ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ଅନନ୍ୟ। କୁହୁଡି ଆଚ୍ଛାଦିତ ପର୍ବତ, ପ୍ରବାହିତ ଝରଣା, ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ବିପୁଳ ଜୈବବିବିଧତା ଏହାକୁ ଅସାଧାରଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ କରିଛି। ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ଅର୍କିଡ୍ ଏବଂ ହିମ ଚିତା ବାଘ, ଲୋହିତ ପାଣ୍ଡା ଓ ବିରଳ ଧଳା ଡେଣାଯୁକ୍ତ ଉଡ଼ ଡକ ଭଳି ପ୍ରାଣୀ ଏହାକୁ ପରିବେଶଗତ ସମ୍ପଦର ଭଣ୍ଡାର କରିଛନ୍ତି।
ରାଜ୍ୟପାଳ ପୁଣି କହିଥିଲେ ଯେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଭୀର ଐତିହାସିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଧାରଣ କରିଛି ଯାହା କାଳିକା ପୁରାଣ ଓ ମହାଭାରତରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ । ଏଠାରେ ଋଷି ପରଶୁରାମ ତପସ୍ୟା କରିଥିବା ଓ ଋଷି ବ୍ୟାସ ଧ୍ୟାନ କରିଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ମୋପିନ୍, ସୋଲୁଙ୍ଗ, ନ୍ୟୋକୁମ ଓ ଲୋସାର ଭଳି ଜୀବନ୍ତ ପର୍ବ ଏହାର ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସମନ୍ୱୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।
ସେହି ଭଳି ମିଜୋରାମ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ବରଂ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଜନସେବା ଜୀବନର ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତିନି ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ମିଜୋରାମର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମୃଦ୍ଧ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ମିଜୋରାମ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା, ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଦୃଢ଼ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଗଢ଼ିଉଠିଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସ୍ନେହର ବନ୍ଧନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Dharmendra Pradhan: ଓଡ଼ିଶାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ହେବ: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର
ମିଆଁମାର ଓ ବାଂଲାଦେଶ ସହ ଅନ୍ତର୍ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୀମା ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବା ଏହି ରାଜ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆ ସହ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ପର୍ବତମାଳା ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଅବସ୍ଥିତ ରାଜଧାନୀ ଆଇଜୋଲ ସହଣୀୟତା ଓ ଅଗ୍ରଗତିର ପ୍ରତୀକ। “ପାହାଡ଼ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଭୂମି” ନାମରେ ପରିଚିତ ମିଜୋରାମ ଏହାର ଲୋକଙ୍କ ଗଭୀର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ଓ ଗର୍ବକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ଅବତାରଣା କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ. କମ୍ଭମପାଟି ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିମୂଳକ ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବର ଅନେକ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେବା ସହ ସଦଭାବନା ବଢ଼ାଇବାରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳ ଏହାକୁ ଜାତୀୟ ବନ୍ଧନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି କହିଥିଲେ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Super 8 match from Saturday: ଶନିବାରଠୁ ସୁପର-୮ ମୁକାବିଲା
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ରାଜ୍ୟପାଳ ଲେଫ୍ଟେନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ (ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ) କୈବଲ୍ୟ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପରନାୟକ ଏବଂ ମିଜୋରାମର ରାଜ୍ୟପାଳ ଜେନେରାଲ (ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ) ଡ଼କ୍ଟର ବିଜୟ କୁମାର ସିଂହଙ୍କ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କମିସନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ରୂପା ରୋସନ ସାହୁ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା।