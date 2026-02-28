ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଓ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଉତ୍ପାଦ ନୀତି ସହିତ ଜଡିତ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଏକ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିଛି। ଏହା ପରେ ସେମାନେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିଛନ୍ତି।
ଏହି ମାମଲାରେ, ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସିବିଆଇକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରି କହିଥିଲେ, ସିବିଆଇକୁ ପିଞ୍ଜରାର ଶୁଆ ଧାରଣାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ମାମଲାରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କୁ ଜାମିନ ଦେବା ସମୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସିବିଆଇକୁ କଡ଼ା ଭର୍ତ୍ସନା କରି ତଳ କୋର୍ଟ କେଜ୍ରିୱାଲ ଏବଂ ସିସୋଦିଆଙ୍କ ମାମଲାକୁ ବିଚାର ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତରେ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ନିମ୍ନ କୋର୍ଟଙ୍କୁ କଠୋର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି । କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଚାର୍ଜସିଟ୍ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ ମାମଲାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସିବିଆଇ ଏହାର ମାମଲା ପ୍ରମାଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଚାର୍ଜସିଟ୍ ବିରୋଧାଭାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ।