କାବୁଲ/ଇସଲାମାବାଦ: ଆଫଗାନ ତାଲିବାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତାଲିବାନ ମୁଖପାତ୍ର ଜାବିହୁଲ୍ଲା ମୁଜାହିଦ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯାହା ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ଷୁବଧ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ମୁଜାହିଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେରିକୀୟ ଡ୍ରୋନ ପାକିସ୍ତାନୀ ସ୍ଥଳ ଏବଂ ଆକାଶ ମାର୍ଗ ଦେଇ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇପାରୁନାହିଁ। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ବିଫଳତା, ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଅନ୍ୟ କେହି ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି।"
ତାଲିବାନର ଏହି ବିବୃତ୍ତି କେବଳ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ-ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂତନ ଉତ୍ତେଜନାର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରେ।
ଆହୁରି ଦେଖନ୍ତୁ : ISRO Launch Satellite: ମହାକାଶକୁ ଗଲା 'ବାହୁବଳୀ'
କଣ କହିଲେ ଜାବିହୁଲ୍ଲା ମୁଜାହିଦ ?
ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଟୋଲୋ ନ୍ୟୁଜ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ଜାବିହୁଲ୍ଲା ମୁଜାହିଦ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକୀୟ ଡ୍ରୋନ ପାକିସ୍ତାନୀ ବାୟୁସୀମା ଦେଇ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଏବଂ ସେନା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମି ଏବଂ ଆକାଶ ମାର୍ଗ ଯେପରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର ନହୁଏ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପାକିସ୍ତାନ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଯେ ଆଫଗାନ ମାଟି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମାନ କଥା କହୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭୂମି ଏବଂ ଆକାଶ ମାର୍ଗ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।" ମୁଜାହିଦ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଆମେରିକୀୟ ଡ୍ରୋନଗୁଡ଼ିକ ଆଫଗାନ ବାୟୁସୀମା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସୀମା ଦେଇ ଉଡ଼ନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଅସହାୟତା, ସେମାନଙ୍କର ଅକ୍ଷମତା, ଏବଂ ଆମେ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ।" ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ତାଲିବାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅକ୍ଷମ ଏବଂ ଶକ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହିଥିଲେ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Bihar Elections 2025 : ବଡ଼ଭାଇ ତେଜପ୍ରତାପଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଚାରକଲେ ସାନଭାଇ ତେଜସ୍ବୀ