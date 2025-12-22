National Herald Case: ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥିବା ପରି ମନେହେଉ ନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଜାରିଛନ୍ତି । ଏହି ମାମଲାରେ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଇଡି) କରିଥିବା ଆବେଦନ ଉପରେ କୋର୍ଟ ଏହି ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଜଷ୍ଟିସ ରବିନ୍ଦ୍ର ଡୁଡେଜାଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ହୋଇଥିଲା। କୋର୍ଟ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ୭ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Leopard Mumbai: ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପଶି ଆସିଲା ଚିତାବାଘ; କରି ଚାଲିଲା ଆକ୍ରମଣ
ଟ୍ରାଏଲ କୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଇଡିର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ
ଟ୍ରାଏଲ କୋର୍ଟର ବିଚାର ଲାଗି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିବା ଆଦେଶକୁ ଇଡି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛି। ଇଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ଆଇନର ଭୁଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛି ଏବଂ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ସହିତ ଜଡିତ ତଥ୍ୟକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Celebrates Daughter's Birth:ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛନ୍ତି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ବାପା ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି
ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହେଟା କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଅଭିଷେକ ମନୁ ସିଂଘଭି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।