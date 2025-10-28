Bihar Election : ରାଜନୈତିକ ରଣନୀତିକାରରୁ ରାଜନେତା ବନିଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିସନ। ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ ବିହାର ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନାଁ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବିହାରର ସାସାରାମର ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କୁ ଏକ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ତିନି ଦିନ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଧିକାରୀ (ERO) ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କୁ ଏକ ନୋଟିସ ପଠାଇଛନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କ ନାମ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ, ବିହାର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ତାଙ୍କୁ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଦୁଇଥର ନାମଲେଖା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, କୋଲକାତାର ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଭୋଟର ଭାବରେ ପଞ୍ଜିକୃତ କିଶୋରଙ୍କ ଠିକଣା ୧୨୧, କାଲିଘାଟ ରୋଡ୍ ଭାବରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ, ଯାହା କୋଲକାତାର ଭବାନୀପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟାଳୟର ଠିକଣା। ଭବାନୀପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ତାଙ୍କର ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ସେଣ୍ଟ ହେଲେନ୍ ସ୍କୁଲ, ବି. ରାଣୀଶଙ୍କରୀ ଲେନ୍ ଭାବରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ।"
