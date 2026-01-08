ଇସ୍ଲାମାବାଦ : ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଘଟଣାକ୍ରମରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ନିର୍ବାସିତ ସରକାର ପାକ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗିରଫ ପରୱାନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଭିସା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ନିର୍ବାସିତ ସରକାର ଶାହବାଜ ସରିଫଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ଭିସା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ବୈଧ କାଗଜପତ୍ର ବିନା ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବୈଧ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଯାହା ଦେଶର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ସରିଫଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗିରଫ ପରୱାନା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବଲୋଚ ନେତା ମୀର ୟାର ବାଲୁଚ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସ ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହି ଆଦେଶ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସେୟାର କରିଥିଲେ। ମୀର ୟାର ବଲୋଚ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଗଣରାଜ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି କାରଣ ସେ ଜାଣିଶୁଣି ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି।
ସତରେ କଣ ଗିରଫ ହେବେ ?
ତେବେ ଏହି ଗିରଫ ପରଓ୍ବାନା ସତ୍ତ୍ବେ ସରିଫ ଗିରଫ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। କାରଣ ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ନିର୍ବାସିତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନର ଅଂଶ ଥିବାବେଳେ ନିର୍ବାସିତ ସରକାର ବିଦେଶରୁ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି । ତେବେ ଏହି ଗିରଫ ପରଓ୍ବାନାର ଏକ ସାଂକେତିକ ଅର୍ଥ ରହିଛି । ଏହା ବଲୋଚ ଜନତା ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅବିଶ୍ବାସ, ଶତ୍ରୁତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ।