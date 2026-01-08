ଭିଲୱାରା: ରାଜସ୍ଥାନର ଭିଲୱାରା ଏସପି ଅଫିସକୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ସମୟରେ, ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଗାଡି ଚଢ଼ାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ମାମଲା ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ପରେ, ପୋଲିସ ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି।
ଯୁବତୀ ତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ଏସପି ଅଫିସ ଆସିଥିଲେ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରେମ ବିବାହ ପରେ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯୁବତୀ ତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ଏସପି ଅଫିସ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ହଠାତ୍ ଏହି ଘଟଣା ଏସପି ଅଫିସରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏସପି ଅଫିସ ଅଭିଯୋଗ ଶାଖାରେ ନିୟୋଜିତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ସ୍କୋର୍ପିଓକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗାଡି ଚଢାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଭିଲୱାରା ଜିଲ୍ଲାର କୋଟଡି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଲଖମିନିଆସ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ଗୋପାଳ ଜାଟ, ବଦଲା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଯୁବତୀ ସଙ୍ଗୀତାକୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାର ସେମାନଙ୍କ ବିବାହରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଯେତେବେଳେ ଦମ୍ପତି ଏସପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର ହେବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଶିବରାଜ ଜାଟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ଏକ କଳା ସ୍କୋର୍ପିଓରେ ଝିଅଟିକୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ।
ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ନାକାବନ୍ଦୀ କରିଥିଲା। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ପୋଲିସ କୋଟଡି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବାରକୁ ଅଟକ ରଖି ଝିଅଟିକୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଥାନାରେ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ଗୁରୁବାର ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି।
ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶିବରାଜ ଗୁର୍ଜର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାମଲା ଜଣାପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ, ସହରରେ ତୁରନ୍ତ ନାକାବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍କୋର୍ପିଓ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଝିଅକୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଝିଅର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋତୱାଲି ଥାନାକୁ ଡକାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ। ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ସ୍କୋର୍ପିଓ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବ।