ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମୋସନ୍ ପିକ୍ଚର୍ସ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ (IMPPA) ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୧୨୨୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ଧୁରନ୍ଧର" ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ନିଷେଧ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଛି।
ଏହାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦମନ ବୋଲି କହି IMPPA ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଏସୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ଧୁରନ୍ଧର" ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିରୋଧରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଏକ ଚିଠିରେ, IMPPA କହିଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରମାଣନ ବୋର୍ଡ (CBFC) ଠାରୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ୟୁଏଇ, ବାହାରିନ, କୁଏତ, କତାର, ଓମାନ ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବରେ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। "ଏବେ, ଏହି ଆରବ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା 'ଧୁରନ୍ଧର' ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଏକପାକ୍ଷିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରାଯାଉ।
କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ପଠାଯାଇଥିଲା। IMPPA କହିଛି ଯେ ଭାରତ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ନିୟମିତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିଛି। ତେଣୁ, ଭାରତ ସରକାର ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଏହି ମାମଲା ଉଠାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିଷେଧକୁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି କାନ୍ଦାହାର ବିମାନ ଅପହରଣ, ୨୦୦୧ ସଂସଦ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ୨୬/୧୧ ମୁମ୍ବାଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରେ। ଡିସେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଭାରତରେ ୮୩୧ କୋଟି ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ୧,୨୨୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଥିଲା।
ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ସ୍ପାଏ ଥ୍ରୀଲର୍ ରେ ରଣବୀର ସିଂହ, ଅକ୍ଷୟ ଖାନ୍ନା, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ଆର. ମାଧବନ, ସାରା ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ରାକେଶ ବେଦୀ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି।