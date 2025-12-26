ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ବାଂଲାଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ (Bangladesh Crisis) ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତ ସରକାର ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ ଶୁକ୍ରବାର (ଡିସେମ୍ବର ୨୬, ୨୦୨୫) କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଂଲାଦେଶରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ ହିଂସା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଦୀପୁ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବ।"
ସବୁ ହିଂସା ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ନୁହେଁ
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, "ବାଂଲାଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ହତ୍ୟା, ପୋଡ଼ାଜଳା ଏବଂ ଜମି ହଡ଼ପ ସମେତ ୨୯୦୦ ଘଟଣା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ଭାବରେ ଖାରଜ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।"
ବାଂଲାଦେଶରେ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୫ରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (BNP) ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଛି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ, BNP କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲେଦା ଜିଆଙ୍କ ପୁଅ ତାରିକ୍ ରହମାନ, ୧୭ ବର୍ଷୀୟ ଢାକାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଦାର ରହମାନ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ମାଟିରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଠିଆ ହୋଇ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଦେଶର ରାଜନୀତିକୁ ଫେରିଥିଲେ।
