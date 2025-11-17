Delhi Blast : ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣରେ NIA ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜସିର ବିଲାଲ ୱାନି ଓରଫ ଦାନିଶକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଜସିର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଉମର-ଉନ-ନବୀର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗୀ ଥିଲା ବୋଲି ଏନଆଇଏ କହିଛି। ସେମାନେ ଏକାଠି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ହମାସ ଶୈଳୀର ଡ୍ରୋନ ଏବଂ ରକେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲେ।
ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଥିଲା
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ଅନନ୍ତନାଗର କାଜିଗୁଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା । ଏନଆଇଏ ଶ୍ରୀନଗରରେ ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। NIA ଅନୁଯାୟୀ, ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଜସିର ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଥିଲା। ସେ ଡ୍ରୋନଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ରକେଟ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ।
ଲାଲକିଲ୍ଲା କାର୍ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ପୂର୍ବରୁ ସେ ସମାନ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। NIA ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଜସିର ଦିଲ୍ଲୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ସହାୟତା କରିଥିଲେ। NIA ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ସେ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଡ୍ୟୁଲର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଥିଲେ।
