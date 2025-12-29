ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସୋମବାର (ଡିସେମ୍ବର ୨୯, ୨୦୨୫) ଦିନ ଆରାବଳି ପାହାଡ଼ ଏବଂ ପର୍ବତମାଳାର ପରିଭାଷା ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଆଦେଶକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ କୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ସଂପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ।
ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ୫୦୦ ମିଟର ଫାଙ୍କରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଖଣିକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ କି ନାହିଁ ତାହା ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ହଁ, ତେବେ ପରିବେଶଗତ ନିରନ୍ତରତା ପ୍ରଭାବିତ ନହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସଠିକ୍ ଗଠନମୂଳକ ମାନଦଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।"
ଆରାବଳି ପାହାଡ଼ ଏବଂ ପର୍ବତମାଳାର ପରିଭାଷାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ୱତଃ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ବିଚାରପତି ଜେ.କେ. ମାହେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟିନ୍ ଜର୍ଜ ମାସିହ ସିଜେଆଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ଅଛନ୍ତି।
ଡିସେମ୍ବର ୨୦ ତାରିଖରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆରାବଳି ପାହାଡ଼ ଏବଂ ପର୍ବତମାଳାର ଏକ ସମାନ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରିଭାଷାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷଜ୍ଞ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ, ହରିୟାଣା, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଗୁଜରାଟରେ ବିସ୍ତୃତ ଆରାବଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂତନ ଖଣି ଲିଜ୍ ପ୍ରଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ କରିଥିଲେ।
ସିଜେଆଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୧୨,୦୮୧ଟି ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରୁ ୧,୦୪୮ଟି ପାହାଡ଼ ୧୦୦ ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରୁଥିବା ଜାଣିବା ତଥ୍ୟଗତ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଠିକ୍ କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବା ଉଚିତ।