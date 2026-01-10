ଆଲେପ୍ପୋ: ସିରିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ ସହର ଆଲେପ୍ପୋ ପୁଣି ଥରେ ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ସିରିଆ ସରକାରୀ ସେନା ଓ କୁର୍ଦ୍ଦ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିବା ସିରିଆନ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଫୋର୍ସେସ୍ (ଏସ୍ଡିଏଫ୍) ମଧ୍ୟରେ କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ କୁର୍ଦ୍ଦ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଶେଖ୍ ମକସୁଦ୍ ଓ ଅଶରଫିହ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଅତି କମ୍ରେ ୧୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଘର ଛାଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଅଲ୍ ଜଜିରା ସିରିଆର ଏକ ସାମରିକ ସୂତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କହିଛି ଯେ ସିରିଆ ସେନା ଶେଖ୍ ମକସୁଦ୍ ଏବଂ ଅଶରଫିହ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଏସ୍ଡିଏଫ୍ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ତୋପ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ପ୍ରବଳ ମୋର୍ଟାର ଆକ୍ରମଣ ଓ ସ୍ନାଇପର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟରେ ପଳାୟନ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଏଥି ସହିତ, ଏସ୍ଡିଏଫ୍ କହିଛି ଯେ ଏହାର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ସିରିଆ କ୍ୱାର୍ଟର (ହେସ୍ ଅଲ-ସେରିଆନ୍) ନିକଟରେ ସିରିଆ ସରକାରୀ ବାହିନୀ ସହିତ ଭୟଙ୍କର ସଂଘର୍ଷରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ।
ଅଲ୍ ଜଜିରା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଲେପ୍ପୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କହିଛି ଯେ ଏସ୍ଡିଏଫ୍ର ଗୁଳିଗୋଳା ମାଡ଼ରେ ଅତି କମ୍ରେ ସାତ ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ୫୨ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ତୃତୀୟାଂଶ ବାସିନ୍ଦା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୧୦୦,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ତୋପ ଓ ଭୂମି ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି।