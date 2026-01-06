ମୁମ୍ବାଇ: ୨୫ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ପରଦାରେ ନଜର ଆସିବେ ଶିବାଜୀ ରାଓ।୨୦୦୧ ମସିହାରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଅନିଲ କପୁର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଅନେକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲା। ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ୨୦୦୧ରେ ‘ନାୟକ’ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ପରେ ଏକ କଲ୍ଟ କ୍ଲାସିକ୍ ହୋଇଗଲା। ଏହାକୁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅନିଲ କପୁର ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଯିଏ ସଂଯୋଗବଶତଃ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ୨୫ ବର୍ଷ ପରେ, ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ହେଳା କରୁଛନ୍ତି କି? ଜନ୍ମରୁ ଶ୍ରବଣ ପରୀକ୍ଷା କରିନେବା ଜରୁରି...
ସିକ୍ୱେଲ୍ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି
‘ନାୟକ’ର ସିକ୍ୱେଲ୍ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଖବର ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଯୋଜକ ଦୀପକ ମୁକୁଟ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ସିକ୍ୱେଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏବଂ ଅନିଲ କପୁର ଏହି ସିକ୍ୱେଲ୍ ସହ-ପ୍ରଯୋଜନା କରିବେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅନିଲ କପୁର ମଧ୍ୟ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିବେ।
ସିକ୍ୱେଲର ସ୍ଥିତି
ଦୀପକ ମୁକୁଟଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଫିଲ୍ମଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଓ ସମସ୍ତ ଔପଚାରିକତା ଶେଷ ହେବା ପରେ ହିଁ ଫିଲ୍ମଟି ଫ୍ଲୋରକୁ ଯିବ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରାଯିବ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଅପରାଧ ଘଟାଇବା ପରେ ପୁଲିସ ଆଗରେ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା, ଭାରତରେ ଏପରି ଭୁଲ୍ ଆଉ କରିବି ନାହିଁ
‘ନାୟକ’ର ବିଷୟ କ’ଣ ଥିଲା
‘ନାୟକ’ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି ଯିଏ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏତେ ବଡ଼ ଏବଂ ସାହସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବାକୁ ଦାବି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏହା ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।
କାହିଁକି ‘ନାୟକ’ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା
ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂଳାପ ଏବଂ ସ୍ମରଣୀୟ ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଅଛି। ଆକ୍ସନ, ଡ୍ରାମା ଏବଂ ସୁମଧୁର ସଂଗୀତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ରାଣୀ ମୁଖାର୍ଜୀ, ଅମରିଶ ପୁରୀ, ପରେଶ ରାୱଲ, ସୌରଭ ଶୁକ୍ଳା, ଜନି ଲିଭର, ଶିବାଜୀ ସଟମ୍ ଏବଂ ନୀନା କୁଲକର୍ଣ୍ଣିଙ୍କ ଭଳି ଅଭିନେତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଫିଲ୍ମଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ଏସ୍. ଶଙ୍କର, ସଂଳାପ ଲେଖିଥିଲେ ଅନୁରାଗ କଶ୍ୟପ, ଏବଂ ସଂଗୀତ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏ.ଆର୍. ରହମାନ।
ଅନିଲ କପୁରଙ୍କୁ ‘ନାୟକ’ କିପରି ମିଳିଲା?
ଅନିଲ କପୁର ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ନିଜେ ମାଗି ପାଇଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ଏସ. ଶଙ୍କର ‘ନାୟକ’ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଆମିର ଖାନ କିମ୍ବା ଶାହରୁଖ ଖାନ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅନିଲ କପୁର ଏହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ସେ ନିଜେ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଏହି ଭୂମିକା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଅନିଲ କପୁର ନିଜେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏହି ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ପାଇଥିବାରୁ ଖୁସି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ନୂତନ ପ୍ରଜାତିର ସାପ ଆବିଷ୍କୃତ, କେବଳ ରାତିରେ ବାହାରେ ଓ ମାଟି ତଳେ ରହେ