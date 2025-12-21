କୋଚିନ: ବରିଷ୍ଠ ମାଲାୟାଲମ୍ ଅଭିନେତା, ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଲେଖକ ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଶ୍ରୀନିବାସନଙ୍କର ଶନିବାର କୋଚିର ତ୍ରିପୁନିଥୁରା ତାଲୁକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ ୬୯ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀନିବାସନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାଲାୟାଲମ୍ ସିନେମାରେ ଏକ ଯୁଗର ସମାପ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ। ପ୍ରାୟ ୪୮ ବର୍ଷର କ୍ୟାରିୟରରେ ସେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବ୍ୟଙ୍ଗ, ମାନବୀୟ କାହାଣୀ ଓ ହାସ୍ୟରସ ମାଧ୍ୟମରେ ସିନେମାକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସୃଜନଶୀଳ ସ୍ୱର ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ। ସେ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ଯାହା ମାଲାୟାଲମ୍ ସିନେମାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ।
୧୯୫୬ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ୬ ତାରିଖରେ କନ୍ନୁର ଜିଲ୍ଲାର ଥାଲାସେରୀ ନିକଟସ୍ଥ ପାଟିୟମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଶ୍ରୀନିବାସନ ଏକ ସାଧାରଣ ପରିବାରରେ ବଢିଥିଲେ। ସେ ପିଏ ବ୍ୟାକରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ମଣିମୁଝାକ୍କମ୍ (୧୯୭୬)ରେ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଂଘଗାନମ୍ (୧୯୭୯)ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ଜଣେ ଲେଖକ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜର ଛାପ ଛାଡିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଓଦାରୁଥାମ୍ମାଭା ଆଲାରିୟମ୍ (୧୯୮୪) ମାଲାୟାଲମ୍ ସିନେମାରେ ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା। ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ଶ୍ରୀନିବାସନ୍ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
