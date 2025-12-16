ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "ଧୁରନ୍ଧର" ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ରାଜ କରୁଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅକ୍ଷୟ ଖାନାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି । "ଧୁରନ୍ଧର"ରେ ଅକ୍ଷୟ ଖାନାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ହୁଇସିଲ ମାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି।
"ଧୁରନ୍ଧର"ରେ ଅକ୍ଷୟ ଖାନା ରେହମାନ ଡକାୟତ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ରେହମାନ ଡକାୟତ କିଏ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ସେ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।
ରେହମାନ ଡକାୟତଙ୍କ କାହାଣୀ
ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "ଧୁରନ୍ଧର"ରେ ରେହମାନ ଡକାୟତଙ୍କୁ ଜଣେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଳନାୟକ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭିତର କାହାଣୀ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର। ରେହମାନ ୧୯୭୬ ମସିହାରେ କରାଚୀର ଲିଆରିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ୱାର ଏବଂ ଅପରାଧ ପାଇଁ କୁଖ୍ୟାତ।
ରେହମାନ ଡକାୟତ ଡାଡ୍ ମହମ୍ମଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଖାଦିଜାଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ପୂର୍ବରୁ ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡରେ ଜଡିତ ଥିଲା। ରେହମାନଙ୍କ ମୂଳ ନାମ ଥିଲା ଅବଦୁଲ୍ ରେହମାନ। ଡାଡ୍ ମହମ୍ମଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଡ୍ରଗ୍ସ ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡିତ ଥିଲେ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Mandei Festival: ମଣ୍ଡେଇ ଉତ୍ସବ: ବାଘ-ଛେଳି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ
୧୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରଥମ ଅପରାଧ
ରେହମାନ ଡକାୟତଙ୍କ ହିଂସ୍ରତା ଏହି ଘଟଣାରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ୧୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଛୁରୀ ଭୁସି ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଅପରାଧ ଥିଲା ଯେ ସେ ରେହମାନ ଡକାୟତଙ୍କୁ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ, ରେହମାନ ଡକାୟତ ହତ୍ୟାକାରୀ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଏକ ଲଢ଼େଇରେ ଦୁଇଜଣ ଡ୍ରଗ୍ସ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Masood Azhar : ଭାରତୀୟ ଜେଲରେ ଖାଇଥିବା ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ କଥା ଏବେ ବି ମନେ ରଖିଛି ମାସୁଦ ଆଝାର
ରେହମାନ ଡକାୟତ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ
ରେହମାନ ଡକାୟତ ଡ୍ରଗ୍ସ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ, ରେହମାନ ପୋଲିସ ହେପାଜତରୁ ଖସି ପଳାଇଥିଲେ। ଖସିଯିବା ପରେ, ସେ ତାଙ୍କ ମାଆ ଖାଦିଜାଙ୍କୁ ଘରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ରେହମାନ ଡକାୟତ ପୋଲିସକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିବାର ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: VI Recharge Plan: ଏମିତି ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ: ଫୋନ ହଜିଗଲେ କମ୍ପାନୀ ଦେବ ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ
୧୯୯୫ ମସିହାରେ ରେହମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଢେଇ ବର୍ଷ ଜେଲରେ ରହିବା ପରେ ସେ ଖସି ପଳାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଅପରାଧର ଏକ ନୂତନ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ରେହମାନ ଡକାୟତ ତିନିଥର ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୧୩ ସନ୍ତାନର ପିତା ହୋଇଥିଲେ। ୨୦୦୦ ଦଶକର ପ୍ରାରମ୍ଭ ସୁଦ୍ଧା, ରେହମାନ ଲିଆରିର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ବାଦଶାହ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ୨୦୦୬ ସୁଦ୍ଧା, ରେହମାନ ଡକାୟତ ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପତ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ପଛରେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ରେହମାନ କେବଳ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଏବଂ କରାଚୀରେ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣି ନଥିଲେ, ବରଂ ଇରାନକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ।