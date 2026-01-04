ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୁରୁଣା ୨୦୨୫ ବର୍ଷକୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ୨୦୨୬ ମସିହାକୁ ସ୍ବାଗତ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ଭିତରେ ସମାହିତ କରି ରଖିଥିବା ଅନେକ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଆଶାର ସଂଚାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ୨୦୨୬ ରେ କେବଳ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ନବଦଳୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନର ଆଶା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେଉ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
ବର୍ଷରେ କେବଳ ଥରେ କ୍ୟାଲେଣ୍ତର ବଦଳେ। କ୍ୟାଲେଣ୍ତର ବଦଳିବା ସହ ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଯାନିଯାତ୍ରାର ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ତରକୁ ଦେଖିଲେ ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେ, ନୂତନ ବର୍ଷ ସବୁବେଳେ ଜାନୁଆରି ୧ ତାରିଖରେ କାହିଁକି ପଡେ ? ଏହା କ’ଣ ସବୁବେଳେ ଏପରି ଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନା। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ବର୍ଷର ତାରିଖ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଉଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Trump Warn Latin America Countries: ଭେନେଜୁଏଲା ପରେ ଏବେ ମେକ୍ସିକୋ,କ୍ୟୁବା ଆଉ କଲମ୍ବିଆ ପାଳି, ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଦେଲେ ଧମକ
ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା ବର୍ଷ
ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ରୋମାନ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ କେବଳ ଦଶ ମାସ ଥିଲା। ସେହି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା। ତା'ପରେ ରୋମର ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ରାଟ ନୁମା ପମ୍ପିଲିଆନ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଜାନୁଆରୀ ଏବଂ ଫେବ୍ରୁଆରି ନାମରେ ଦୁଇଟି ନୂତନ ମାସ ଯୋଡିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଯୋଡି ହୋଇଥିବା ଜାନୁଆରୀ ଏବଂ ଫେବ୍ରୁଆରି ମାସ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଶେଷରେ ରହିଥିଲା।
ଜାନୁଆରିକୁ ପ୍ରଥମ ମାସ କିଏ କରିଥିଲେ?
୪୬ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଜୁଲିୟସ୍ ସିଜର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଜୁଲିଆସ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ନାମକ ଏକ ନୂତନ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏହା ସୌରଚକ୍ରକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥିଲା। ଯାହାଦ୍ବାରା ସେହି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ମୁତାବକ ଜାନୁଆରି ୧ କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଭାବରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏହି ଦିନକୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଆସୁଛି।
ଜାନୁଆରି ନାମ ପଛରେ କ’ଣ କାହାଣୀ ଅଛି?
ରୋମାନ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଦେବତା ଜାନୁସଙ୍କ ନାମରେ ଜାନୁଆରି ମାସର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଜାନୁସର ଦୁଇଟି ମୁଖ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଅତୀତକୁ ବା ପଛକୁ ଚାହିଁବା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଚାହିଁବା। ରୋମାନମାନେ ଜାନୁସଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଉଦ୍ଘାଟନର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଦେବତା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଜାନୁସଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ମାସ ଜାନୁଆରିସକୁ ନୂତନ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ଯଦିଓ ଏହା ପରେ ତାର ନାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଜାନୁଆରି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେହି ନାମରେ ମାସ ଜଣାଶୁଣା ହେଲା।
ଜୁଲିଆନ୍ରୁ ଗ୍ରେଗୋରିଆନ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଜୁଲିଆନ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିଲା ଯାହା ସମୟ ସହିତ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଏବଂ ଋତୁରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତା'ପରେ ୧୫୫୨ ମସିହାରେ ପୋପ ଗ୍ରେଗୋରୀ ଏକ୍ସ ଆଇଆଇଆଇ ଏହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ସଠିକ୍ ଅଧିବର୍ଷ ନିୟମ ର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Owaisi's Demand To PM: ମୋଦୀ ଜୀ, ଯଦି ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଏହା କରିପାରିଲେ, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କାହାଠାରୁ କମ୍, କରି ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କହିଲେ ଓୱାଇସି
ଏହାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରେଗୋରିଆନ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବୋଲି କହୁଛୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ଦେଶ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଜି ଭାରତ ସମେତ ପ୍ରାୟ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏହି ଗ୍ରେଗୋରିଆନ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ।