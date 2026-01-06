ମିଜୋରାମ: ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତର ରାଜ୍ୟ ମିଜୋରାମର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଜାତି ରିଡ୍ ସାପ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆବିଷ୍କାର ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଭୁଲ ଚିହ୍ନଟକୁ ସଂଶୋଧନ କରେ ଏବଂ ଭାରତର ସରୀସୃପ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅଜଣା ପ୍ରଜାତି ଯୋଡ଼େ। ମିଜୋରାମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ରୁଷ, ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଭିଏତନାମର ଗବେଷକଙ୍କ ଏକ ଦଳ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହି ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସାପ ବିଷୟରେ ....
ସାପଟିର ନାମ କଣ ରଖାଯାଇଥିଲା?
ମିଜୋରାମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ଏବଂ ଗବେଷଣା ଦଳର ନେତା ଏଚ୍.ଟି. ଲାଲରେମସାଙ୍ଗା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କୃତ ନୂତନ ପ୍ରଜାତି ରିଡ୍ ସାପର ନାମ “କାଲାମାରିଆ ମିଜୋରାମେନ୍ସିସ୍” ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ନାମ ସେହି ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ଏଚ୍.ଟି. ଲାଲରେମସାଙ୍ଗା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିସ୍ତୃତ ରୂପଗତ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଡିଏନଏ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ନିଷ୍କର୍ଷ ସୋମବାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପତ୍ରିକା ଜୁଟାକ୍ସାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି।
ପ୍ରଫେସର ଲାଲରେମସାଙ୍ଗା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନୂତନ ପ୍ରଜାତିର ରିଡ୍ ସାପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ମିଜୋରାମ ରାଜ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ତଥାପି, ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏହା ମଣିପୁର, ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଆସାମ ଭଳି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ରହିପାରେ। ବାଂଲାଦେଶର ଚିଟାଗଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ଆବଶ୍ୟକ।
ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଥିଲା ନମୁନା
ପ୍ରଫେସର ଏଚ୍.ଟି. ଲାଲରେମସାଙ୍ଗା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସାପର ନମୁନା ପ୍ରଥମେ ୨୦୦୮ ମସିହାରେ ମିଜୋରାମରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ଏକ ପ୍ରଜାତିରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ତଥାପି, ନୂତନ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ମିଜୋରାମ ଜନସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅନନ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିବର୍ତ୍ତନବାଦୀ ବଂଶକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥାଏ। ଗବେଷଣା ଦଳ ଆଇଜଲ, ରେଇକ୍, ସିହଫିର ଏବଂ ସୋଲାଙ୍ଗର ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ମାମିଟ୍ ଏବଂ କୋଲାସିବ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଂଶରୁ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସଂଗୃହୀତ ନମୁନାଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଜେନେଟିକ୍ ତୁଳନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ମିଜୋରାମ ରିଡ୍ ସାପ ଏହାର ନିକଟତମ ଜଣାଶୁଣା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ୧୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନ। ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଜାତିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଏହି ସାପଟି କେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ?
କାଲାମାରିଆ ପ୍ରଜାତିରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ୬୯ ପ୍ରଜାତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଛୋଟ, ଗୁପ୍ତ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଅଧ୍ୟୟନିତ। ମିଜୋରାମରେ ଆବିଷ୍କୃତ ସାପ ପ୍ରଜାତି ବିଷାକ୍ତ ନୁହେଁ ଏବଂ ମଣିଷ ପାଇଁ କୌଣସି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ। ଏହା ରାତିସାରା ଏବଂ ଭୂଗର୍ଭ। ଏହା ଆର୍ଦ୍ର, ଜଙ୍ଗଲୀ ପର୍ବତମୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରେ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନରୁ ୬୭୦ ରୁ ୧୨୯୫ ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଗବେଷକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆବିଷ୍କାର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତରେ, ବିଶେଷକରି ଜଙ୍ଗଲୀ ପର୍ବତମୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିରନ୍ତର ଜୈବିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଏଠାରେ ଅନେକ ପ୍ରଜାତି ଖରାପ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା।
