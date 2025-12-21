ୱାସିଂଟନ: ସିରିଆରେ ଇସଲାମିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯୋଦ୍ଧା ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଭଣ୍ଡାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଆମେରିକା ବଡ଼ ଧରଣର ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେନା ଆଇଏସ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହ ଜଡିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସିରିଆର ୭୦ଟି ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି। ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ପିଟ୍ ହେଗସେଥ୍ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଯୁଦ୍ଧର ଆରମ୍ଭ ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରତିଶୋଧର ଘୋଷଣା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେରିକା ଆମ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କଦାପି କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଶିକାର କରିଛୁ ଏବଂ ଆମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଛୁ। ଏହା ଆମେ ଜାରି ରଖିବୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଅପରେସନ୍ ହକ୍ଆଇ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କ’ଣ?
ଗତ ଶନିବାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସିରିଆର ପାଲମିରା ସହରରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇ ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକ ଓ ଜଣେ ଅନୁବାଦକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ‘ଅପରେସନ୍ ହକ୍ଆଇ’। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସିରିଆରେ ସାହସୀ ଆମେରିକୀୟ ଦେଶପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହତ୍ୟା କରାଯିବାର ଜବାବରେ ଆମେରିକା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି। ଆମେ ସିରିଆରେ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ର ଗଡ଼ ବିରୋଧରେ ବହୁତ ଦୃଢ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛୁ। ସିରିଆ ସରକାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଛି, ଯିଏ ସିରିଆର ମହାନତାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେରିକା ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରୁଛି।
ସିରିଆ ଇସଲାମିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବିରୋଧରେ ଆମେରିକା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ସହିତ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ଗତ ମାସରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅହମଦ ଅଲ୍-ଶାରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ ଏ ନେଇ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇଥିଲା। ରଏଟର୍ସ ସିରିଆର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ସିରିଆ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ସଦସ୍ୟ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି, ଯିଏ ଇସଲାମିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି।